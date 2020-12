Pomozimo Ivanu: Rak je metastazirao, a djeci želi osigurati krov nad glavom

Za Ivana Andrašića iz Nove Gradiške do prije samo dvije godine sve je bilo kako treba. Kao profesionalni boksač od 2004. godine, kada je i počeo boksati za BK Nova Gradiška, taj je 33-godišnjak nanizao brojne uspjehe i pobjede.

Bio je viceprvak Hrvatske u teškoj kategoriji 2008., što je pozicija koju je obranio i 2009. i 2010. godine, okitio se i titulom juniorskog europskog prvaka u Rijeci, a 2008. godine ušao je i Hrvatsku boksačku reprezentaciju. Te iste godine stigla mu je i kvalifikacija za Olimpijske igre.

I na privatnom planu bio je sretan i ispunjen. Sa suprugom Katarinom prvo je dobio kći Elenu koja sada ima sedam godina, tri godine kasnije rodila im se Ana, a godinu i pol kasnije i mali Gabriel, danas dvoipolgodišnjak. Obitelj je podigla kredit za kuću, uselili su se i sve je nekako išlo po planu.

Sve do početka 2018. godine. U to vrijeme Ivan je baš dobio poziv da nastupi na WSB-u s Filipom Hrgovićem. Pripremao se za to, neumorno trenirao, živio za to, a onda su stigle crne vijesti i sve promijenile preko noći. Ivanu je dijagnosticiran tumor lijevog testisa.

Uslijedio je prvo veliki šok, ali i žestoka borba za zdravlje. Predaja nije dolazila u obzir i već nakon prve operacije i oporavka Ivan je nastupio na prvenstvu Hrvatske i osvojio nevjerojatno treće mjesto, što najbolje govori o tome o kakvom je sportašu i profesionalcu riječ.

Ipak, sreća nije dugo trajala. Već nekoliko mjeseci kasnije kod Ivana je došlo do rasta tumorskih markera zbog čega je krenuo i na kemoterapije koje traju do dandanas. No unatoč svemu rezultati liječenja nisu mu išli u korist. Ivan je zbog svega morao odustati od svoje velike ljubavi, boksa, a proglašen je i nesposobnim za rad, zbog čega je u invalidskoj mirovini i prima 2700 kuna mjesečno dok je supruga na porodiljnom dopustu zadnje dvije i pol godine.

Ponosan, kakav jest, nije želio nikakvu pomoć. Prijatelji su ga nagovarali da im dade dopuštenje da mu organiziraju humanitarnu akciju još prije godinu dana da mu pomognu vratiti kredit za kuću u Novoj Gradišci za koji banci još mora vratiti 35 tisuća eura. No nije se dao. Bio je uvjeren da će mu liječnici doći i s lijepim vijestima. To se, nažalost, nije dogodilo.

Tražio je i druga liječnička mišljenja, bio uvjeren da će pobijediti bolest, da ima nade i i da će dobiti i tu bitku. Ali zdravstveno stanje Ivana se ne popravlja, bolest je metastazirala i na kosti i jetra i pluća te oko srca i iz dana u dan, kažu njegovi prijatelji, Ivan je sve lošije i lošije.

Pa im je na kraju i popustio i dopustio im da nešto naprave za njega, za njegovu obitelj, za njegovo troje male djece. Želja im je prikupiti 25 tisuća eura, koliko mu je još preostalo vratiti kredita koji je podigao za kuću. Da bude siguran da će mu djeca imati svoj krov nad glavom.

– Ivan je dobar i kao čovjek i kao sportaš i u mom srcu ima posebno mjesto. Znam o njemu mnogo, znam da je imao teško djetinjstvo i doista se nadam da ćemo mu sada na ovaj način uspjeti pomoći. On je to zaslužio – kazao nam je Bono Bošnjak, predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza čiji je Ivan bio član i koji je na svojoj zadnjoj sjednici Izvršnog odbora donio odluku o prvoj isplati pomoći Ivanovoj obitelji od 20 tisuća kuna. A pomoć će, kaže, ponoviti i iduće godine.

– Sad sve ovisi o nama. Što nas je više, više ćemo pomoći. Stojimo Ivanu na raspolaganju i mogu kazati da ćemo pomagati njegovoj obitelji kao što smo pomagali i za vrijeme liječenja – kazao je Bošnjak.

I on i svi Ivanovi prijatelji koji su nam se obratili s ovom tužnom i teškom pričom nadaju se da će se pokrenuti lavina dobrote, kao toliko puta do sada u Hrvatskoj. Svi koji žele pomoći Ivanu i njegovoj obitelji to mogu učiniti putem žiroračuna

IVAN ANDRAŠIĆ

HR7323600003116008141