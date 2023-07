Policija objavila: 'Utakmica visokog rizika'. Uvodi se posebna regulacija prometa i zatvaraju ulice

Na stadionu Maksimir se večeras, 15. srpnja, održava utakmica Superkupa između Dinama i Hajduka. Susret počinje u 20 sati, a iz policije su objavili informacije i upozorenja za gledatelje. "Utakmica je proglašena utakmicom visokog rizika i sukladno tome će policija poduzimati odgovarajuće mjere sigurnosti", pišu iz zagrebačke policije te posjetitelje pozivaju da se upoznaju s uputama.

Ulazi u stadion Maksimir bit će otvoreni od 18 sati te se preporučuje korištenje javnog prijevoza kako bi se izbjegle gužve. Bit će uspostavljena i posebna regulacija prometa. Od 18 sati za sav promet bit će zatvoreno: Parkiralište od spomenika „Bacač diska“ do zapadnog parkirališta stadiona Maksimir, servisna cesta od Budakove ulice i nekadašnje tržnice Borongaj do bazenskog kompleksa Svetice, odnosno do zapadnog parkirališta gradskog stadiona Maksimir, parkiralište nekadašnje tržnice Borongaj i poligon za obuku vozača osim za vozila s akreditacijom organizatora i organiziranog dolaska navijača, Hitrecova ulica i parkiralište na Hitrecovoj ulici, parkiralište kod bazenskog kompleksa Svetice, parkiralište ispred zapadne tribine gradskog stadiona Maksimir osim za vozila s akreditacijom organizatora, zapadno parkiralište Ekonomskog fakulteta-Zagreb na Trgu J. F. Kennedyja.

GALERIJA Dinamo završio pripreme u Sloveniji: Udarna postava igra za prvi trofej

Mjere posebne regulacije regulacije prometa bit će na snazi do ponoći. Ulazi u stadion za gostujuće navijače bit će otvoreni od 18 sati. Prihvat gostujućih navijača na NP Lučko i NP Zagreb-istok (za navijače sa područja Slavonije) predviđen je od 16 sati, a navijači koji stignu do 17 sati bit će prepraćeni do tzv. “sterilne zone“ stadiona Maksimir. Prihvat i okupljanje navijača provodit će se iza naplatnih kućica. Parkiralište za gostujuće navijače organizator je osigurao na prostoru poligona za obuku vozača na Borongaju i na prostoru tržnice Borongaj.

VEZANI ČLANCI:

Posebno ističu kako je zabranjeno: Unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju, unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita, maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta, unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti, pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti, pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor te prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju, bacanje predmeta u natjecateljski prostor i boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

VEZANI ČLANCI:

Dodatno, ulazak u stadion odbit će se posjetiteljima pod utjecajem alkohola, osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,

posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.



VIDEO Livaja kažnjen maksimalnom novčanom kaznom i ne smije igrati protiv Dinama!