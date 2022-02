Pojest će se tone kokica i čipsa, a najjeftinija ulaznica stoji skoro 40.000 kuna!

U nedjelju će Amerika stati, barem na nekoliko sati, i bavit će se jednom sportskom temom, zapravo fenomenom. U Los Angelesu, na SoFi stadionu, s početkom od 15.30 sati (30 minuta nakon ponoći po našem vremenu) počinje 56. Super Bowl, finale doigravanja NFL lige američkog nogometa između Los Angeles Ramsa i Cincinnati Bengalsa.

Kao i obično, američki mediji gotovo svaki novi finale proglašavaju povijesnim, no ono što će ove godine zasigurno biti naj, to su cijene ulaznica. One su svakako najskuplje u povijesti, vjerojatno zato što se sve događa u Kaliforniji, u blizini Hollywooda, a i stadion je jedan od najluksuznijih, pa su tako najskuplje ulaznice stajale čak 81.000 dolara. A i one najjeftinije za nas su basnoslovno skupe i iznose 5822 dolara ili 38.425 kuna. Uglavnom, izračunato je da je prosječna cijena jedne ulaznice 10.427 USD, što je 2000 USD više od dosadašnjeg rekorda.

VIP sjedala će po običaju popuniti neke od najviđenijih osoba iz svijeta glazbe, filma, sporta, uglavnom iz tzv. šoubiznisa. A u stanci između poluvremena nastupit će Eminem, Mary J. Blige, poznati reper Snoop Dogg i mnogi drugi.

Računa se da će Amerikanci za vrijeme trajanja Super Bowla pojesti preko milijardu kilograma pilećih krilca, oko 1.8 milijardi kilograma kokica te 5 milijardi kilograma čipsa. Kladionice prednost daju Ramsima (dijelom i zato što su domaćini), tečaj na njihovu pobjedu je 1,55, dok je na 2,80.

Super Bowl se igra početkom svake godine i to od 1967. i jedan je od najgledanijih sportskih događaja na svijetu. Svaki finale ima neku svoju priču, nešto po čemu će biti zabilježen u analima. U vjerojatno najuzbudljivijem finalu dosad, onom u Atlanti 2000., Tennessee Titansi su gubili na poluvremenu 0:16 protiv St. Louis Ramsa, ali su dodavač Steve McNair i probijač Eddie George doveli Titanse do izjednačenja, iako je St. Louis na kraju svejedno pobijedio (23:16), nakon što je Mike Jones šest sekundi prije kraja uspio zaustaviti hvatača Titansa Kevina Dysona na samo jedan jard (manje od metra) od touchdowna.

Izravan prijenos ovog spektakla možete već od ponoći gledati na SportKlubu, a kroz zbivanja će vas voditi Hrvoje Bulić i Ivan Ivković.