Pogledajte urnebesno Goranovo objašnjenje o razbijanju reketa: 'Ovakvu ludost nitko nikad nije napravio'

"Vjerovali ili ne, svoj prvi reket razbio sam prvi put kad me otac poveo sa sobom na tenis na Firule. Vjerojatno sam mu bio dosadan pa me potjerao na idem lupati o zid. Dao mi je reket, a ja sam se za pola sata vratio s razbijenim reketom. Valjda sam vidio nekoga kako razbija reket na terenu pa sam ga išao kopirati. Odmah sam stekao ljubav prema razbijanju reketa i ta ljubav se na žalost mojih roditelja nastavila. Oni su krpali kraj s krajem, prodali su stan da ulože u moju karijeru, a onda dođem ja, divljak, i satarem rekete. Majka i otac posudili su novi reket za mene i kupili još jedan novi, a ja sam razbio oba. Nije im bilo lako. Svašta su prošli sa mnom, ali nekako im se na kraju isplatilo sve to", ispričao nam je Goran Ivanišević u ekskluzivnom video intervjuu kako je počela njegova dugogodišnja veza s razbijanjem reketa.

Sličnu ljubav gajio je tijekom karijere i njegov idol, John McEnroe, ali kao što Goran kaže, američki tenisač radio je tu puno pametnije od njega.

"On je bio taktički pametno lud, a ja sam bio ludo lud", nasmijao se Goran.

No, McEnroeu se nikada nije dogodilo da mora predati meč jer je razbio sve rekete koje je imao.

Luda epizoda, jedna u nizu koja je obilježila Goranovu karijeru, dogodila se u 2. kolu Samsung Opena u engleskom Brightonu.

"To se nikome nikad nije dogodilo. Dobro se sjećam tog meča protiv Južnokorejca jer je odlučivao hoću li ući u glavni ždrijeb Australian Opena. Nakon jedno 763 break lopte znam da imam još jedan reket i mislim se hoću li ići u glavni ždrijeb. Gledam taj reket i – kada sam ga ja zavitlao...", prisjetio se Goran nezaboravnog momenta.

Prava drama na terenu tek je uslijedila, sudac nije imao pojma što da napravi, a Gorana je čekao i meč u paru s Ivanom Ljubičićem. Što se tada dogodilo, pogledajte u videu.

VIDEO: Goran Ivanišević o razbijanju reketa