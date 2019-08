Bjelica: Dinamo je ponosan što ima Olma, on je to zaslužio

Dinamo je uvjerljivom pobjedom (4:0) u Budimpešti protiv Ferencvarosa izborio doigravanje za Ligu prvaka.

A igrači hrvatskog prvaka nakon povratka iz Budimpešte odradili su lagani trening na maksimirskom terenu.

Dinamo trener Nenad Bjelica osvrno se na sjajnu igru svoje momčadi te komentirao Olmov poziv u najbolju španjolsku vrstu.

- Jako smo ponosni što je Olmo pozvan u španjolsku A reprezentaciju i nadamo se da će biti na konačnom popisu, on to zaslužuje svojim igrama. Jako smo sretni što ga imamo, ovo je samo njegov početak. On će biti standardan član A reprezentacije - rekao je Bjelica te najavio moguća pojačanja koje bi Dinamo mogao dovesti do kraja prijelaznog roka.

Što je bio ključ pobjede nad Ferencvarosom?

- Bili smo puno agresivniji, bolje smo stajali na terenu. Mislim da smo bili u određenoj prednosti, bez obzira na 1-1 iz prve utakmice teško je to čuvati. Nama je bilo lakše jer smo znali da moramo zabiti. Bilo tko da je bio na terenu, rezultat bi bio isti - rekao je Bjelica.

Pobjeda u Budimpešti proslavila se dostojno.

- Nismo feštali previše. Večerali smo, popili čašu vina i pive, kako je tko htio, da bismo lakše zaspali, ali nismo uspjeli spavati. Proslavili smo malo u svlačionici i fokusirani smo na ono što dolazi.

Dinamo će, prođe li Rosenborg, biti u trećoj jakosnoj skupini za ždrijeb Lige prvaka.

- Treba prvo proći Rosenborg pa ćemo o tome pričati, ali to je svakako lijep uspjeh za Dinamo. Nismo ih pretjerano analizirali, radi se o dobro organiziranoj momčadi koja ima jasne konture, igra u sustavu 4-5-1, ima opasne i hitre igrače koji su dobri u situacijama jedan na jedan. Dobro se brane, kompaktni su, u dobroj formi, šest-sedam utakmica bez poraza. Trebat će nam energija igrača od sinoć da bismo ih izbacili - istaknuo je Dinamov trener Nenad Bjelica.

Plavima na putu do elitnog društva još samo jedna prepreka - Rosenborg. Bjeličina momčad će u dvije utakmice pokušati nadjačati norveškog prvaka.

Prvu utakmicu nogometaši Dinama i Rosenborga igraju u 21. kolovoza u Maksimiru, a uzvrat je šest dana kasnije u Trondheimu. Obje utakmice počinju u 21 sat.

