Britanski nogometaš je bijesan: Objavio snimku krađe skupocjenog Mercedesa

Charltonov nogometaš Jason Pearce neugodno se iznenadio kada je shvatio da njegov skupocjeni Mercedes GLE više nije ispred kuće.

Naime, kapetan engleskog trećeligaša ostao je bez svog automobila u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima. Nadzorne kamere sa susjedne kuće snimile su drsku krađu.

Car stolen early hours this morning. Get in the car very easily with keys in the house nowhere near door, start the car then can’t drive it, so leave the car running, go away, then come back, do what they do and drive away.

Get away car drove past our house after. -share to help pic.twitter.com/YioqWGJ908