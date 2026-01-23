Danci ne mogu vjerovati što je hrvatski reprezentativac napravio u 1. minuti: 'Pa ovo je užasno!'

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je drugi krug Europskog prvenstva iznimno važnom pobjedom protiv Islanda 30-29 (19-15) koja nas ostavlja u igri za plasman u polufinale. Nakon što je u srijedu izgubila od Švedske (25-33), hrvatska rukometna reprezentacija se vratila na pobjedničke staze.

Hrvatska je vodila veći dio utakmice u pojedinim trenucima i sa četiri razlike, no u posljednjih pet minuta ušla je s golom prednosti. U dramatičnoj završnici hrvatski rukometaši su iščupali važne bodove koji ih ostavljaju u igri za plasman u polufinale.

Već u prvoj minuti naš desni vanjski Mateo Maraš žestoko je izašao prema islandskom igraču Smarasonu i snažnim startom ga gotovo srušio na parket. Suci nisu imali dvojbi te su hrvatskog rukometaša bez oklijevanja isključili na dvije minute. Potez je izazvao burne reakcije na danskoj televiziji. Tamošnji TV2 ocijenio je Marašev start kao ‘užasan prekršaj u prvoj minuti Europskog prvenstva’, dodavši da je ‘izgledao ružno i da je logično završio isključenjem’.