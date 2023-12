Pogledajte igranje rukom zbog kojeg je Dinamo ostao bez dugo čekane pobjede nad Hajdukom

Jesenski dio sezone HNL-a završio je najvećim derbijem hrvatskog nogometa. Na Maksimiru su se susreli Dinamo i Hajduk , a utakmica je završila rezultatom 0:0. Obzirom na to da je ogled vječnih rivala u prvome kolu završio s 1:2, a onaj na Poljudu u 10. kolu s 1:0, momčad s Poljuda je svoj naslov jesenskih prvaka definitivno okrunila boljim međusobnim omjerom protiv Dinama.

Dakle, Hajduk je trenutno na vrhu tablice s 41 bodom. Dinamo je ovime došao na 34 boda, ali i pao za jedno mjesto obzirom da se RIjeka pobjedom nad Rudešom (3:0) popela na drugo mjesto s 35 bodova. Dinamo za sada ima dvije utakmice manje od vodećeg Hajduka, a Rijeka jednu.

GALERIJA Dinamo i Hajduk bez pogodaka na Maksimiru! VAR poništio gol Dinama

Momčadi su u derbiju svakako propustile impresionirati. Osobito je to slučaj kada je riječ o fazi napada, što pokazuje i statistika od devet udaraca prema golu uz tek dva u okvir vrata. Jedna od rijetkih svijetlih točaka bio je Japanac, Takuro Kaneko, koji je pokazao osobitu srčanost u igri prema naprijed, a svoj je doprinos dao i Bruno Petković. Hajduk je igrao poprilično rezervirano uz poneki odvažan pokušaj Emira Sahitija i par dobrih poteza Marka Livaje.

Dinamo je na trenutke čak i dobro pritisnuo obranu protivnika, a najzanimljiviju situaciju vidjeli smo u 80. minuti kada je Mauro Perković u padu pogurnuo loptu u mrežu. Proslavili su to igrači i navijači Dinama, no sve je to bilo uzalud jer je gol poništen zbog igranja rukom. Intervenirao je VAR, a glavni sudac Patrik Kolarić pokazao je da 'plavi' ipak nemaju zašto slaviti. Snimku spornoga trenutka možete pogledati OVDJE .

VIDEO Torcida bakljadom i pirotehnikom prekinula utakmicu protiv Dinama