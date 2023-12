Jurčević: Moramo biti iskreni, nismo vidjeli ništa, samo izbijanje i nervozu

Navijači Dinama kazat će da imaju za čim žaliti, ali samo malo više nego Splićani koji su sigurno zadovoljniji bodom na Maksimiru.

- Da, čini se da Dinamo ipak ima više za žaliti jer je imao poneku priliku više i veći posjed. Iako, statistika govori da nije bilo udaraca niti izraženih prilika. Hajduk je kvalitetnim bunkerom zasluženo došao do boda. Vidjelo se već na početku da se Dinamo opredijelio za iskusniju momčad koja je već igrala dosta europskih utakmica, vratili su se Ademi i Theophile, na bekovskim pozicijama zaigrali su više defenzivni nego ofenzivni igrači. S obje strane bilo je dosta oprezno i nervozno, kao da je, zbog velikog uloga, najvažnije bilo ne izgubiti - počeo je Nikola Jurčević.

GALERIJA Dinamo i Hajduk bez pogodaka na Maksimiru! VAR poništio gol Dinama

Kako ste vidjeli taktičko nadmudrivanje Jakirovića i Karoglana?

- Siguran sam da su obojica očekivali puno više, posebice prema naprijed. No, nismo vidjeli skoro pa ništa. Utakmicu je okarakterizirala nervoza, borbenost, puno izbijenih lopti... Nije bilo raspoloženog igrača koji bi mogao nekome donijeti pogodak za pobjedu. Kaneko je bio dosta aktivan, no bez pravog završnog pasa, centaršuta ili udarca. Petković i Livaja, dva najbolja igrača HNL-a, stalno su se mučila u sendviču protivničkih stopera. Možemo pričati o taktičkoj bitci i važnosti utakmice, no moramo priznati da nije bilo nogometne kvalitete.

Postoji li nešto što vam se svidjelo, možda izvedba nekog od mlađih igrača?

- Baturina plijeni rafiniranošću, pasom, pregledom igre, no jučer nije imao svoj dan. Pukštas je tipična osmica, drugačiji tip igrača koji nagovještava da mu je budućnost iznad HNL-a. Sigur također spada u tu kategoriju, baš kao i Vidović koji ima kvalitetu i polet. No, sve je to ostalo u sjeni neučinkovite igre obiju momčadi u kojima su najbolji igrači bili braniči.

Je li ova Dinamova početna taktička varijanta najbolje što Jakirović u ovom trenutku ima?

- Dinamo je proveo dosta dugo vremena u standardizaciji momčadi. Mijenjali su stopere i bekove. Dinamo je tražio pobjedu, s većom inicijativom, a Hajduk je napravio premalo. Jasno je da će nastavak prvenstva i dalje biti jako neizvjestan. Hajduk se stabilizirao, Karoglan ima veliki niz bez poraza. Očito je da mu nedostaju još dva-tri igrača koji bi bili podrška Livaji u ofenzivnom dijelu. S druge strane, Dinamo ima širi roster, tehnički nešto kvalitetniju momčad, no i Jakiroviću trebaju pojačanja. Bit će zanimljivo vidjeti što će se događati u prijelaznom roku - zaključio je Jurčević.

VIDEO Komentar: Dinamov obrazac igre je bio preočit, a Hajduku je strašno nedostajao ključan adut