Amater preko najvećih teniskih zvijezda došao do nagrade od milijun dolara

Teniski amater iz Sydneya Jordan Smith pobjednik je revijalnog turnira uoči Australian Opena na kojem su nastupile i brojne teniske zvijezde, među kojima i najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić.

Na turniru su nastupila 24 amatera i 24 teniska profesionalca predvođena Carlosom Alcarazom, Jannikom Sinnerom, Igom Swiatekom i Coco Gauff, a nastupila je i najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić.

Smith je na putu do pobjede i nagrade od milijun australskih dolara osvojio tek šest poena. Naime, igralo se na jedan poen, profesionalni igrači su imali pravo na jedan servis, dok su amateri na raspolaganju imali dva.

Umjesto tradicionalnog bacanja novčića, igra "kamen, papir, škare" odlučivala je tko će servirati.

"Ne mogu vjerovati. Uoči početka turnira bio bi sretan da sam osvojio samo jedan bod. Bio sam nervozan, ali uživao sam ovdje. Bilo je to sjajno iskustvo," kazao je pobjednik poručivši kako planira od dobitka kupiti kuću.

Osim novčane nagrade koja mu je promijenila život, Smith je za svoj lokalni teniski klub zaradio 50.000 dolara.

Smith je u finalu pobijedio Joannu Garland, 121. tenisačicu svijeta, koja je u polufinalu bila bolja od hrvatske predstavnice Donne Vekić. Osječanka je prije toga izbacila Coco Gauff i Naomi Osaku.

"AO One Point Slam je tenis u svom najuzbudljivijem izdanju, jedan bod, jedna šansa za slavu. Brz, nefiltriran i otvoren za sve. Ovaj događaj je vrhunsko iskustvo od početka do kraja Grand Slama," kazao je glavni direktor Tennis Australia Craig Tiley.

Australian Open počinje u nedjelju u Melbourne Parku, a Talijan Sinner brani naslov u muškoj, a Amerikanka Madison Keys u ženskoj konkurenciji.