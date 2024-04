Pobjednik borbe u boksu bez rukavica: Ja sam samo jedan debeli Bosanac

Kontaktni borilački sportovi, oni gladijatorske vrste, definitivno imaju svoju publiku. Vidjelo se to i po posjećenosti četvrte priredbe nove borilačke promocije Golden Fight održane u Košarkaškom centru Dražena Petrovića. A skupilo se ondje oko 4000 ljudi koji su zdušno pratili zbivanja u ringu koja su trajala punih šest sati (do jedan sat poslije ponoći), što nas navodi na to da pomislimo kako je 17 borbi za jednu večer ipak možda malo previše.

Noć sa šest borilačkih disciplina

Doduše, bila je to priredba na kojoj su se mogle vidjeti borbe iz šest borilačkih sportova, odnosno disciplina (MMA, K-1, tajlandski boks, klasični boks, ekstremni boks i boks bez rukavica) pa takvo što i nije lako utrpati u "fight-card" od desetak borbi.

VIDEO Loše vijesti za Filipa Hrgovića, opet su ga preskočili

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kao i svaki organizator priredbi ove vrste, i Zlatko Bajić, bivši kikboksač, susreo se s otkazivanjem boraca u posljednji čas pa smo u čak osam od 17 borbi vidjeli zamjenske borce. A jedan takav, Aleksa Kesić, skupo je platio svoju odvažnost jer ga je Aleksandar Rakas nokautirao već u prvoj minuti borbe i to lijevim kružnim udarcem nogom u glavu. To je bio najatraktivniji trenutak večeri. Izveo je Rakas taj high-kick u stilu svog mentora Cro Copa kazavši publici ovo: – Dečko je prihvatio borbu 24 sata prije i zaslužuje poštovanje. Pobjedu posvećujem dvoipolgodišnjem sinu Leonardu koji ne zna da se tata bori, ali vjerujem da to osjeća.

Jedan od bržih završetaka publici je priuštio i Dubrovčanin Gordan Lovrić koji je ekspresnu pobjedu – nakon savršenog prednjeg direkta i klasičnog nokauta – posvetio svom pokojnom treneru Mari Peraku, po kojem danas nosi ime njegov dubrovački klub.

– Maro je bio mnogo više od trenera, on je bio naš "ćaća".

VEZANI ČLANCI:

Najzabavniji trenutak večeri bio je svakako onaj kada je 21-godišnji izbacivač Alija Mešić, Tuzlak s adresom u Puli, za sebe kazao: "Ja sam samo jedan debeli Bosanac." A taj zaokruženi Bosanac, koji ima 60-ak mečeva u amaterskom boksu, u svojoj prvoj borbi bez rukavica pobijedio je 40-godišnjeg bivšeg UFC borca Gorana Reljića.

Priličan broj navijača imali su momci iz zagrebačkog Grindhouse Combat Cluba, čiji je osnivač Filip Majić i sam nastupio i producirao jedan od atraktivnijih završetaka večeri pobijedivši, u MMA borbi, Sadikovića gušenjem odnosno zahvatom giljotina. A koliko god je bio brutalan u ringu, Majić je zapravo plemenita duša:

– Osam godina radim kao asistent u nastavi. Zadovoljstvo mi je raditi s djecom s poteškoćama.

A njegov klupski kolega, inače interventni policajac Rok Đordić ekspresno je obavio posao protiv Crnogorca Lukovca koji je u ovu MMA borbu izašao uz crnogorsku himnu "Oj, svijetla majska zoro". Đorđić se protivniku odmah zaletio u noge, srušio ga i "čekićao" ponešto dulje no što je trebalo jer ni on ni sudac nisu vidjeli od Lukovčeva trenera bačeni ručnik u ringu. Tako su se "geni kameni" pokazali ipak poticajniji od ulazne glazbe.

– Kada se planiram boriti, zatražim dopuštenje od šefova, no oni su korektni i to mi dopuste. Ja sam s Trešnjevke, pa sam ispunio svoj san da se borim pred svojim ljudima u svom kvartu – kazao je Đordić.

VEZANI ČLANCI:

U drugoj borbi u boksu bez rukavica zadarski elektroinstalater Petar Ražov pobijedio je Mihajla Rajića. A konkretnija od te bila je borba u klasičnom boksu između Enrica Krluka i Mirnesa Đenadića. Bio je to okršaj s najviše nokdauna (čak šest) i svaki put je sudac brojio Đenadiću kojeg je član BK Nokauta (kluba Filipa Hrgovića), vođen trenerskom rukom Dalibora Čibarića, propisno istukao. A tehničkim nokautom (druga runda) završila je još jedna borba u klasičnom boksu i to ona između Patrika Čelića i Radovana Nedovića. A Čelić, originalno MMA borac, kazao je: – Meni je ovo bila priprema za MMA borbu za koju se spremam, a sprema se nešto veliko. A drago mi je što je iste večeri nastupio i pobijedio (op. a. Durakovića) i moj brat Antonio kojeg sam nagovorio da iz našeg roditeljskog doma u Austriji dođe u Zagreb i da zajedno gradimo karijeru.

Mlađi je brat junački uskočio

Ova borilačke večer ponudila je još jednu bratsku priču. Naime, umjesto sjajnog Andreja Kedveša (koji je zbog infekcije završio u bolnici) u borbu večeri s odličnim Slovencem Vorkapićem dva dana prije okršaja uskočio je Andrejev 18-godišnji brat Karlo. Pobijedio nije, ali se sjajno tukao, a nakon borbe čak se i našalio na račun svojih modrica. Naime, kad smo ga pitali za broj mobitela, izdiktirao ga je iz prve: – Uh dobro je, čim nakon borbe znam broj mobitela, znači da je šteta samo vanjska.

U okršaju prije svjetski prvak u tajlandskom boksu i kikboksu Ivan Bertić, inače kategorizirani sportaš, pobijedio je Čeha Cypriana tehničkim nokautom. Bertić je medicinski tehničar koji se neko vrijeme bavio pružanjem kućne njege, ali je odlučio profesionalizirati se u svijetu modernih gladijatora. A na temu svojeg zvanja našalio se: – Kao medicinski tehničar mogu pomoći i protivnicima kojima u ringu nanesem štetu.

GALERIJA Joshua je uništio Ngannoua i brutalno ga nokautirao. Onesvijestio se od zastrašujućeg udarca