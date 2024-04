"Gromovnik" Plantić slomio Cullena i izazvao svjetskog prvaka Canela

Luka Plantić, hrvatski boksač i olimpijac iz Tokija, izborio je osmu pobjedu, u isto toliko nastupa, u profesionalnom ringu. Učinio je to tako da je suca u ringu prisilio da, zbog njegove dominacije, prekine supersrednjašku borbu s Britancem Jakeom Cullenom.

Borba je održana u njemačkom Aschaffenburgu, na priredbi koju je priredio Universum Boxing Promotion, donedavna promotorska kuća Filipa Hrgovića koji se prošle godine odlučio za arapske promotore.

Nametnuvši visok tempo s velikom razmjenom udaraca, hrvatski gromovnik - Plantiću je nadimak "Thunder" - Cullenov otpor slomio je u petoj rundi. Nakon jednog desnog krošea, desnog direkta a potom i lijevog krošea u tijelo nakon kojeg je Britanac kleknuo. Cullen jest ustao ali je Britančev trener procijenio da njegov štićenik nije u stanju nastaviti borbu a pitanje je hoće li biti u stanju i nastaviti karijeru.

Nakon što je neprestano išao naprijed, spremno primajući udarce i ne pitajući za cijenu, Plantić je na koncu slavio pokazavši i tako dokazao da je jako dobro psihofizički pripremljen. A Cullen je, kao je borba odmicala, polako kopnio.

- Došao sam do najveće pobjede karijere. Borba je od samog početka bila napeta i tvrda. Znali smo na što idemo, pripremili se na to i došli po ono što je naše. Kroz borbu sam se osjećao top. Raspodijelio sam snagu za svaku rundu - kazao je Plantić koji je kao novi WBC-ov internacionalni prvak, još u ringu, izazvao svjetskog prvaka Meksikanca Saula "Canela" Alvareza.

- Već u sljedećoj borbi želim se boriti s Canelom ili s nekim od boraca iz prvih deset.

Takve planove potvrdio je i Plantićev promotor Ahmet Oner na što je novinar portala Boxing Scene ustvrdio je da do te borbe vjerojatno nikad neće doći. Jer, svi se žele boriti s jednim od najvećih boksača današnjice (i na tome zaraditi), a profesionalni boks ima i svoju financijsku politiku i logiku, no plemenita vještina je doista sport u kojem vrijedi ona "nikad ne reci nikad". Uostalom, evo što nam je o svemu rekao Lukin menadžer Ivan Dijaković:

- Želja je da Luka do kraja godine odradi još koji meč i da uđe među prvi pet, šest na ljestvici izazivača. Da sljedeće godine dođemo do borbe za status izazivača. U tom slučaju bi ga kao izazivača morao prihvatiti i Canelo ili bi platio da se s njim ne bori. Koliko je sve to realno otvoreno je pitanje jer svi se žele boriti s Canelom. U svakom slučaju, Luka mora doći do dvoznamenkastog broja borbi i isto toliko pobjeda jer nije on Lomačenko da se bori za naslov nakon samo osam borbi.