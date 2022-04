Pobijedio Joshuu pa otišao pomagati u ratu, ali sad zna datum velikog revanša!

Oleksandr Usyk oduševio je, ali i pomalo iznenadio svijet krajem devetog mjeseca prošle godine. Neporaženi ukrajinski boksač (19-0-0) ostao je neporažen i nakon borbe protiv Anthonyja Joshue u Londonu, piše Fightsite.

WBA (Super), IBF, WBO i IBO pojasevi u teškoj kategoriji, bili su tog dana ulog, a Usyk je kući otišao sa sva četiri. Joshua je odlučio aktivirati klauzulu koja mu omogućuje instantni revanš, ali sve je došlo pod znak pitanja, onog trenutka kad je započeo rat u Ukrajini.

Usyk se vratio u svoju domovinu kako bi pomogao u ratu te se apsolutno ništa nije znalo o revanšu. Ipak, Oleksandr je nedavno napustio bojište i odlučio se vratiti onom što radi najbolje, a to je svakako boks. Započeo je Usyk lagano s pripremama za revanš, a njegov i Joshuin tim naporno su radili na pregovorima oko detalja novog meča.

Prema saznanjima ESPN-ovog Mikea Coppingera koji je inače jedan od najrelevantnijih boksačkih reportera, poznat je datum revanša dvojice sjajnih teškaša.

Joshua i Usyk trebali bi se obračunati 23. srpnja, a meč će se navjerojatnije održati u Saudijskoj Arabiji. Joshua je već jedno nastupao u toj državi, a i tada se radilo o revanšu. Nakon iznenađujućeg poraza od Andyja Ruiza, AJ se osvetio 2019. godine u Saudijskoj Arabiji.

Hoće li Joshua ponovno biti uspješan u revanšu, saznat ćemo na ljeto. Oleksandr Usyk silno je motiviran poslati poruku svojim državljanima, ali i Joshui je pobjeda imperativ.