Najstariji hrvatski i europski borac ispunio životnu želju: Na istom turniru on i sin osvojili medalje

Ivici Iviću, glavnom treneru, ali još uvijek i aktivnom natjecatelju kick boxing kluba Armus ispunila se velika želja. Naime, na memorijalu Josip Jović u Slunju, njegov klub je osvojio 12 medalja, četiri zlata, četiri srebra i četiri bronce. Rekli bi "ništa čudno", ali...

- Većinu tih medalja osvojili su naši najmlađi borci kojima je to bilo prvo ili drugo natjecanje. Jedan od debitanata bio je i moj sin Mišel. Dakle, moja davna želja je da zajedno nastupimo na istom natjecanju i da obojica osvojimo medalju. To se i dogodilo. Sin je osvojio broncu u disciplini kick light u konkurenciji mlađih kadeta do 47 kilograma, a ja sam bio zlatni u istoj disciplini, ali, jasno, u konkurenciji seniora i to iznad 94 kilograma. Osjećaj je bio predobar. Moram istaknuti da sam najstariji borac koji se nadmeće među seniorima, ne samo u Hrvatskoj već i u Europi – rekao je Ivica.

Nova želja je da na istom natjecanju osvojite oba zlatne medalje?

- Da, to je sljedeći korak. Inače, sin ima 11 godina i ovo mu je bila tek treća borba u karijeri. Izgubio je u polufinalu dosta tijesno tako da ima prostora za napredak. Pogotovo kada gas trenira tata – ponosno će reći Ivica Ivić koji je proglašen za najboljeg seniora na memorijalnom turniru, dok je najbolji junior Marko Mlinarić, također iz Armusa.

Foto: Privatni album

U posljednje vrijeme Armus niže sjajne rezultate.

Na prvenstvu Hrvatske u K-1 u Osijeku moj klub osvojio je tri medalje, dva druga mjesta i jedno treće. Tjedan dana poslije, na državnom prvenstvu u PF (point fighting) i KL (kick light), koje je održano u Popovači, zlato je osvojio Nikola Josipović, Sara Špoljar bila je druga – istaknuo je Ivić.

Prilika za novu berbu medalje već je sljedeći vikend kada će se u Opatiji održati prvenstvo Hrvatske u disciplinama LK (seniori), LC (kadeti) i KL (juniori).

- Nema sada stanke do ljeta. U posljednje vrijeme u klub se upisalo jako puno djece, bit će tu sigurno dobrih boraca. Sada imamo 25 registriranih boraca što je doista velika brojka. Samo da nas posluži zdravlje, pogotovo mene. Prije mjesec dana imao sam gripu, četiri dana imao sam temperaturu oko 39 stupnjeva. Dva dana prije nastupa u Osijeku sam odradio jedan trening, otišao na prvenstvo Hrvatske i osvojio prvo mjesto. Moram se zahvaliti i mom pomoćnom treneru Nikoli Bunčiću koia obavlja velik dio posla u klubu, pogotovo kada nema mene – zaključio je Ivica Ivić.