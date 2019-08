Ples milijuna! Dinamo bi plasmanom u Ligu prvaka napunio klupsku blagajnu

Nogometaši Dinama stigli su do posljednje prepreke na putu u elitno društvo. Plavi večeras (21 sat) igraju prvu utakmicu doigravanja za Ligu prvaka protiv norveškog Rosenborga.

Izbori li hrvatski prvak elitni razred u klupsku blagajnu će se sliti silni milijuni. Naime, plasman u Ligu prvaka donosi 15,2 milijuna eura, a taj iznos će povećati s obzirom na koeficijent.

Plavi su dosad osigurali osam milijuna eura, a još će dobiti sedam prođu li Rosenborg. Pobjeda u elitnom razredu donosi još 2,7 milijuna eura, dok se za remi dobiva 900.000 eura. Dinamo već sada ima zajamčene tri europske utakmice, što će dodatno popuniti klupsku blagajnu.

Uefa je vrlo darežljiva pa tako od prošle sezone dijeli 585 milijuna eura klubovima koji se plasiraju u Ligu prvaka. Novac se dijeli s obzirom na njih uspjeh u posljednjih deset godina.

Klub s najmanjim koeficijentom dobije 1,1 milijun eura, a najbolji 32 puta više. Trenutačno najslabiji klub po koeficijentu je Lille, koji će na sigurnih 15,25 milijuna eura dobiti još 1,1 milijun. Prvoplasirani Real ima sigurnih 50,7 milijuna eura!

Na toj ljestvici Dinamo ima sedmi najslabiji koeficijent i u slučaju prolaska, a ispadne li ispadne Olympiacos, može napredovati za jedno mjesto.

Plavi će, izbore li Ligu prvaka, tako dobiti barem još 7,7 milijuna eura. Tako će Dinamo od plasmana u Ligu prvaka zaraditi minimalno 23 milijuna eura.

Bez da se međusobno sudare u borilištu, teško je prognozirati i sa sigurnošću reći tko je "kralj svjetskog MMA-ja", no sigurni smo da fanovi ne bi imali ništa protiv obračuna Miočić vs. Bader. Nažalost, to je teško očekivati s obzirom na to da su dvojica prvaci u konkurentskim organizacijama.

>> Pogledajte redove za ulaznice za utakmicu Dinamo - Rosenborg