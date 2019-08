Dinamo je opet hit, grad ponovo diše ‘plavi’ zrak play-off Lige prvaka

Velike je stvari Dinamo napravio prošle sezone, razveselio je svoje navijače povijesnim uspjehom, razveselio je i sebe jer ta je momčad napravila što nijedna nije zadnjih 49 godina.

To prezimljavanje u Europi nije bilo važno samo za Dinamo, bilo je važno za cijeli hrvatski nogomet koji je zbog europskih rezultata plavih dobio, za sljedeću sezonu, dva kluba u kvalifikacijama za Ligu prvaka i još tri u kvalifikacijama za Europsku ligu.

Razveselio je Dinamo i financijske djelatnike svog kluba, zaradio je u toj sezoni oko 17 milijuna eura. No o novcu ćemo malo kasnije, nama je važnije to što je grad Zagreb ponovno obojen u plavo. Teško je sjesti na kavu u gradu, na periferiji, a da za susjednim stolom ne čujete kako se priča o Dinamu.

Kao plitak potok

– Ma pregazit ćemo ih kao plitak potok – gotovo da je jedan mlađi čovjek citirao Zdravka Mamića, a jedan malo stariji upozoravao je na oprez:

– Nisu nam ti sjevernjaci nikad bili lagani suparnici, u dvije utakmice svašta se može dogoditi.

No Dinamo je postao velika priča, ponavlja se prošlogodišnja europska euforija. Dva-tri dana prije utakmice iz Maksimira su samo stizale vijesti o tome da je neka od tribina tog ružnog stadiona rasprodana.

Nenad Bjelica je nakon Ferencvárosa poželio:

– Sad nam treba prava podrška, ova momčad to zaslužuje, želimo ući u Ligu prvaka i za to nam treba pomoć s tribina. Da, očekujem da će biti 25.000 ljudi na utakmici s Rosenborgom – kazao je plavi trener.

Ta želja bi mu se mogla ostvariti, obje etaže zapadne tribine rasprodane su, nema više ni ulaznica za istočnu tribinu. Još su se jučer prodavale ulaznice za sjevernu tribinu, ali i za južnu koja je otvorena za domaće navijače jer Norvežani očito ne dolaze u većem broju da bi zbog njih južna tribina ostala gotovo prazna.

>> Pogledajte redove za ulaznice za utakmicu Dinamo - Rosenborg

Igrači Dinama u ponedjeljak su se družili s navijačima kod svog fan shopa u Jurišićevoj ulici. Skupilo se puno klinaca, navijača, simpatizera, zaustavljali su se i strani turisti da bi vidjeli što se to tamo događa.

– Ovo je sjajno, nisam mislio da će se skupiti toliko ljudi na ovom događaju, uvijek se lijepo družiti s navijačima, to i nama puno znači jer vidimo da imamo veliku podršku. Sad idemo zajedno s našim navijačima doći do dobrog rezultata koji će nam olakšati prolaz do Lige prvaka koju svi toliko želimo, idemo danas tu utakmicu odigrati za njih – kazao nam je Amer Gojak.

Ljetna vrućina cijedila je znoj iz igrača i navijača, užareni zagrebački asfalt dodatno je isijavao.

– “Malo” je vruće, ali ugodno je raditi kad ima ovoliko ljudi koji pokazuju da cijene tvoj rad, da cijene momčad i ono što radimo, s navijačima se i ova vrućina lakše prebrodi, s osmijehom – kazao je reprezentativac Bruno Petković.

I svi ostali igrači uživali su u tom druženju, pa i Luka Ivanušec koji je taj dan potpisao ugovor, plavi su ga platili tri milijuna eura Lokomotivi. No mogu si to priuštiti. Ne zbog deset milijuna eura koliko su dobili od prodaje Šunjića i Rrahmanija, dosad su osigurali osam milijuna eura od Uefe, i to u slučaju da ne prođu Rosenborg. A prođu li, čemu se svi nadaju, onda se zarada penje na 15 milijuna. Ali ni to nije sve...

Novac za sve u HNL-u

Uefa je odredila da će, ovisno o koeficijentu, dati dodatne bonuse. Po nekim računicama, tu bi plavi za ulazak u Ligu prvaka trebali dobiti još 7,75 milijuna eura pa bi samo od ulaska u skupinu zarada bila oko 23 milijuna eura. Ali ni to nije sve...

Za svaku pobjedu u Ligi prvaka dobiva se 2,7 milijuna, za remi 900.000 eura. Prolazak skupine donio bi još 9,5 milijuna, a to znači da bi se skupilo novca i u skupini za pobjede i remije. Ali ni to nije sve...

Od ulaska Dinama u Ligu prvaka profitirali bi svi naši prvoligaši, Uefa iz fonda solidarnosti svakom klubu naše Prve HNL daje određen novac (kao i u ostalim ligama), zadnji su put naši klubovi dobili po 500.000 eura.

Stoga svi imaju razloga navijati za Dinamo, pogotovu klubovi koji muku muče s punjenjem proračuna. No pustimo zasad što bi tko mogao dobiti, treba prvo Dinamo danas doći do pravog rezultata, pa onda u uzvratnih 90 minuta u Trondheimu sljedećeg utorka naći prolaz do ždrijeba skupina Lige prvaka.

>> Pogledajte video: VAR stigao u Maksimir