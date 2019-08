Šuker je predsjednik HNS-a samo na papiru! Evo tko bi trebao biti njegov nasljednik

U većini organizacija logično je da se predsjednika sluša i da je njegova riječ posljednja. No, u slučaju predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Davora Šukera to baš i nije tako. Sudeći po posljednjim događajima u HNS-u, Davor Šuker čelni je čovjek samo na papiru. Jer, kako drukčije objasniti činjenicu da je Šukerov prijedlog o smjeni izbornika mlade reprezentacije Nenada Gračana jednoglasno odbijen, rukama 12 članova Izvršnog odbora.

Baš nitko od 12-orice nije se složio sa Šukerovom tvrdnjom da Gračan više ne zaslužuje voditi mlade vatrene poslije neuspjeha na nedavnom EP-u igrača do 21 godine u Italiji.

Premalo je u Zagrebu

Odbijenica Šukeru jasan je znak da on više ne drži uzde u Vukovarskoj. Moć mu je oslabjela, njegovo vrijeme u HNS-u, čini se, bliži se kraju.

HNS je jučer poslao službeno priopćenje kojim se ogradio od nagađanja da je Šuker bivši, no u priopćenju nije previše zaštitio predsjednika, već se pozvao na demokraciju, u kojoj je šef jednostavno nadglasan.

Potvrdio nam je to i izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić, kojeg mnogi vide kao Šukerova nasljednika, i to uskoro.

– Istina, Davor je želio smijeniti Nenada Gračana, ali Izvršni odbor taj prijedlog nije prihvatio. Nije to nikakvo rušenje Šukera, već samo pokazatelj da u HNS-u vlada demokracija. Izvršni odbor procijenio je da nema smisla rušiti Gračana nakon što smo mu uoči EP-a mladih dali novi ugovor – objasnio je Kustić te dodao:

– Šukerov položaj nije ugrožen, nema smisla sada dizati tenzije. Čekaju nas važne kvalifikacijske utakmice za odlazak na Euro, sada nam je to u fokusu, a nikakve navodne borbe za prevlast u HNS-u.

Drugim riječima, Šuker je, barem što se formalnog rušenja tiče, miran do kraja kvalifikacija u studenome. A nakon toga, teško će preživjeti. Realno, Šuker već neko vrijeme nije prvi operativac HNS-a, već je to Marijan Kustić. Uostalom, upravo je Kustić povukao ključne poteze u povratku reprezentacije na Poljud (10. listopada, utakmica s Mađarskom). Podsjetimo, u te pregovore Šuker nije bio uključen, što je već i tada bio pokazatelj da Šukerov utjecaj slabi.

Najboljem strijelcu vatrenih mnogi zamjeraju što premalo sudjeluje u operativi HNS-a, što je više u SAD-u i Madridu nego u Zagrebu.

I dok on putuje svijetom, u HNS-u mu utjecaj sve više slabi. Oslabio mu je već početkom prošle godine kada je Izvršni odbor pogurao pravilo da predsjednik HNS-a više ne smije samostalno potpisivati ugovore koji premašuju 100.000 kuna.

Šukerov utjecaj počeo je pogotovo slabjeti odlaskom, odnosno bijegom Zdravka Mamića u Međugorje, jer tada je Šuker izgubio svoga najvećeg zaštitnika, koji ga je 2010. i doveo u HNS.

A s ovih prekjučerašnjih 12-0 protiv Gračanova smjenjivanja Šukerova je pozicija još više oslabjela.

Naravno, Šukera s mjesta predsjednika nitko ne može smijeniti preko noći, već je za to potrebno sazivanje izvanredne sjednice HNS-a, za što je potrebna većina glasova članova Izvršnog odbora.

Blagajna nikad punija

No, Šukera sigurno nitko neće izgurati nasilu, odmah, već će se pričekati kraj kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020.

Neće ga tjerati na glavu, pogotovo zbog toga što je upravo Šuker bio predsjednik za vrijeme najvećeg uspjeha hrvatske reprezentacije, srebra na SP-u u Rusiji, a treba mu odati i priznanje za to što je postavio Zlatka Dalića za izbornika, oduprijevši se onima koji su izričito bili protiv toga.

A činjenica je i to da upravo za vrijeme Šukerova predsjedanja HNS-om, jer on je još uvijek vodeći čovjek nogometne organizacije, HNS financijski stoji bolje nego ikad. Naravno, za to su zaslužniji nogometaši i uspjeh na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

PREDSJEDNIK

Davor Šuker

IZVRŠNI DIREKTOR

Marijan Kustić

PRVI DOPREDSJEDNIK

Ante Vučemilović Šimunović

DOPREDSJEDNICI

Ante Kulušić

Robert Markulin

Damir Mišković

Tomislav Svetina

OSTALI ČLANOVI IO

Željko Biondić

Nenad Črnko

Davor Ivić

Mato Klajić

Josip Kuterovac

Drago Lucić

Ile Topuzović

ČLANOVI SAVJETA IO

Đuro Bukvić

Nenad Horvatić

Slavko Prišćan

Izvršni odbor najviše je tijelo HNS-a, a njime predsjeda Davor Šuker. Članove Izvršnog odbora bira Skupština koja ima 57 članova (predstavnici županijskih saveza, klubova 1. lige, predstavnika 2. i 3. lige...).

