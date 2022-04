UŽIVO GOOOL! Menalo zabio za izjednačenje u stilu Modrića

KAKO POMOĆI?

Dio novca koji će se prikupiti tijekom humanitarne utakmice zagrebačkog i kijevskog Dinama kanalizirat će se udruzi Dobro Dobrim (Do Do). Riječ je o udruzi koja trenutačno pomaže Ukrajincima, a u njoj djeluje 200-injak volontera. Dosad su tražili smještaj za raseljene, prevozili ih kamo je potrebno i dovozili u Hrvatsku, sve u suradnji s Grkokatoličkom crkvom, odnosno Caritasom Križevačke eparhije. Od početka ruske agresije na Ukrajinu organizirali su 42 transporta humanitarne pomoći, a s akcijama prikupljanja počeli su već idući dan nakon napada. Kamioni puni prehrambenih proizvoda s dugim vijekom trajanja, medicinskog materijala, dječjih, ženskih i muških higijenskih potrepština, lijekova i ostalog što je bilo potrebno za ukrajinske izbjeglice, kao i za napadnute Ukrajince koji su ostali u zemlji, otišlo je u niz tamošnjih gradova. – Činimo to putem ukrajinskog veleposlanstva u Zagrebu, koje nas je odmah na početku humanitarne krize prepoznali kao udrugu s iskustvom jer već godinama pomažemo onima koji žive u riziku od siromaštva i društvene isključenosti – govori Radovan Žepec, dopredsjednik udruge DoDo, koji ujedno i pomaže u organizaciji Ognjenu Vukojeviću, asistentu glavnog trenera kijevskog Dinama i glavnom organizatoru humanitarne utakmice. – Tijekom utakmice bit će predstavljen humanitarni broj 060-9005 (6,25 kn s PDV-om) akcije “Dobro Dobrim za Ukrajinu”, koji će se vrtjeti na semaforu, a dijelit će se i leci oko maksimirskog stadiona. Najveći dio onog što se prikupi putem tog broja ići će za troškove transporta za Ukrajinu i nabavu. Sav prihod od prodanih ulaznica ide pak kijevskom Dinamu, koji će to proslijediti žrtvama rata.