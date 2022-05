Pitanje za milijun kuna: Tko ispada iz Druge HNL? Nikad napetija bitka na začelju

Naime, sigurno je da Dinamo II i Osijek II više nemaju pravo igrati u drugoligaškom okruženju, a otpisani su još od ranije Sesvete i Opatija. No, tko će biti još putnik u niži razred nije poznato, a brojni klubovi u posljednjem 30. kolu će se boriti da izbjegnu taj scenarij.

Prije pretposljednjeg kola najugroženiji je bio Orijent 1919, inače klub koji je bio jesenski prvak. No, velike bodove za produžetak nade klub iz Krimeje je osvojio u Zmijavcima gdje je pobijedio Croatiju 5-1. U 20. minuti, kod rezultata 1-1, domaćin je ostao s igračem manje, a gosti su to višestruko naplatili do kraja i uvjerljivo slavili.

Igrač utakmice bio je Ivan Durdov koji je postigao tri od pet gostujućih pogodaka, dok su po jedan dodali Tadejević i Fatić. Bekavac je bio jedini strijelac na poraženoj strani.

Uspješan gost je bila i Kustošija koja je nastavila sa sjajnom formom u završnici sezone, ali i dalje nije posve sigurna od ispadanja. U Bijelom Brdu je Kustošija pobijedila BSK 3-2, a gol odluke dao je Jurčec u 74. minuti. Prije toga oba gola za BSK je postigao Mihaljević, dok su prije Jurčeca strijelci za Kustošiju bili Šaronja i Šušković Jakopac.

Zaprešićki Inter je potvrdio da je najbolja momčad drugog dijela sezone pobjedom od 2-0 kod Dinama II. Strijelci za novo zaprešićko slavlje su bili Rešetar i Rak tijekom prvog poluvremena.