PITANJE DANA Kako će završiti najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka?

VIDEO Stotine navijača u redovima pred Maksimirom: Ulaznice za Sjever dolje već rasprodane

Fizička prodaja ulaznica započela je u 11.00 sati i trajat će do 19.00 sati. Ulaznice će se na Ticket pointu prodavati i u nedjelju od 11.00 do 18.00 sati. Moguće ih je kupiti i putem interneta do nedjelje. Ulaznice se prodaju samo aktivnim članovima kluba. Svaki član može kupiti maksimalno pet karata, ali osobe koje vodi sa sobom ne moraju biti učlanjene u klub