Petsto navijača došlo je na predstavljanje Štrleka: 'Osvojit ćemo titulu prvaka Hrvatske'

Svečano je jučer bilo u Našicama. U dvorani OP Kralj Tomislav nije se igrala utakmica, ali dogodilo se povijesno potpisivanje ugovora. Nikad u povijesti kluba nije došlo tako veliko pojačanje kao jučer. A trogodišnju vjernost našičkom kubu potpisao je Manuel Štrlek, hrvatsko reprezentativno lijevo krilo. Ovo će Štrleku biti tek četvrti klub u karijeri. Počeo je u Zagrebu, potom je igrao za poljski Kielce, odakle je otišao u mađarski Veszprem, za koji će igrati do kraja ove sezone. Igrajući za hrvatsku reprezentaciju, osvojio je srebro na Europskom prvenstvu 2020. godine te bronce na Europskom prvenstvu 2012., Svjetskom prvenstvu 2013. te na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Bila bi i jedna medalja više da se nije teško ozlijedio uoči Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj 2009. godine, gdje smo osvojili srebro.

Nisam puno dvojio

Prvi put u Hrvatskoj potpisivanje ugovora organizirano je pred navijačima, kojih se u dvorani OŠ kralja Tomislava u Našicama okupilo više stotina i nisu krili oduševljenje pojačanjem koje daje realne izglede da RK Nexe ostane u vrhu hrvatskog, ali i europskog rukometa, a možda i za nešto više od toga. Više od 500 navijača, mahom djece, pozdravilo je hrvatskog reprezentativca, koji je nekoliko potpisanih dresova bacio u publiku i najsretnijima potpisivao autograme.

– Već dulje vrijeme pratim što Nexe radi u europskim i domaćim natjecanjima i znao sam da je riječ o ozbiljnom i sjajno organiziranom sportskom kolektivu. No kada su mi čelnici kluba prezentirali svoje razvojne planove, oduševio sam se i nisam mnogo dvojio. Posebno mi je drago što ću nakon Veszprema opet igrati u sredini koja živi za rukomet, o čemu svjedoči i ovo mnoštvo navijača koje me došlo pozdraviti i najbolja su potvrda da sam donio dobru odluku. Hvala i svima iz RK Nexea što su me dočekali onako kako to Slavonci znaju, široka srca i osmijeha. Obećavam da ću im se svima odužiti kvalitetnim partijama i da ćemo ionako visoke ambicije kluba još podići te se boriti za sami vrh u domaćim i europskim natjecanjima – rekao je Štrlek i dodao:

– Imam 34 godine, ali mislim da sam fizički još jako dobar, što pokazujem igrama u klubu i u reprezentaciji. Tako da mislim da još minimalno tri godine mogu igrati na vrhunskoj razini. Sretan sam i veselim se vremenu koje je ispred nas.

Osvojit ćemo hrvatski naslov

Josip Ergović, predsjednik kluba, dodao je:

– Ponosni smo na ovo senzacionalno pojačanje koje osigurava kontinuitet vrhunskog rukometa u Našicama. Nakon odlaska Jelinića odlučili smo se za ovaj, najveći povratni transfer u hrvatskoj rukometnoj povijesti. Želimo Manuelu da se ovdje osjeća kao kod kuće i da na utakmicama oduševljava naše vjerne navijače, baš kao danas na potpisivanju ugovora. Riječ je o vrhunskom rukometašu, hrvatskom reprezentativcu koji je branio boje najjačih europskih momčadi i opravdava naše visoke rukometne ambicije. Zato smo od potpisivanja ugovora odlučili napraviti malo veću proslavu, da Manuel upozna Našice i našu veliku ljubav prema RK Nexeu i rukometu.

RK Nexe će tijekom Štrlekova ugovora osvojiti titulu prvaka Hrvatske – poručio je Josip Ergović, predsjednik RK Nexea, i dodao kako će Nexe kao 16. najbolji klub u Europi odraditi još transfera za sljedeću sezonu.