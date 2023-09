Peternac: Prodaja važnih igrača ne smije biti Dinamov alibi

Alen Peternac pet je godina proveo na klupi Dinama kao pomoćni trener. Došao je nakon Nenada Bjelice, a otišao po dolasku Igora Bišćana. Bivši Dinamov napadač zadnjih se nekoliko mjeseci odmara od nogometa. Još uvijek je u potrazi za novim angažmanom koji bi mogao doći u narednim tjednima. Naravno, stalno prati najaktualnija nogometna zbivanja. Posebice oko svog Dinama za koji je debitirao u Ljubljani, sedam dana prije čuvenog 13. svibnja 1990. godine i nikada odigrane utakmice protiv Crvene zvezde. Za Dinamo je Peternac odigrao 39 utakmica i postigao sedam pogodaka. Veza s maksimirskim klubom traje praktično otkad Alen zna za sebe. Javio nam se s jadranske obale.

- Konačno sam se, nakon pet godina, uspio odmoriti na ljeto. U pravilu bih imao samo sedam dana odmora, pa sam cijelo ljeto guštao. Sada sam u fazi traženje angažmana koji bi zadovoljio moje ambicije.

Kako sada s distance gledate na pet godina provedenih u Dinamu?

- Mogu biti ponosan. Nakon Nenada Bjelice izborili smo Europsku ligu, osminu finala, pa šesnaestinu finala, igrali smo Ligu prvaka, osvajali naslove prvaka i kupove... Bile su to iznimno uspješne sezone, jedne od najboljih.

Nije bilo sreće

Pratio je Dinamo i ove sezone u Europi. Što je nedostajalo da rezultat u Europi bude ipak nešto malo bolji od razine Konferencijske lige?

- Prije svega malo sreće. Žao mi je što Dinamo nije izborio Ligu prvaka ili Europsku ligu. Bilo je puno turbulencija, smjena trenera, puno se toga događalo u upravljačkom smislu, a kada to sve nije izbalansirano, onda se događaju takve stvari.

Po kvaliteti bi plasman u Europsku ligu bio najprikladniji Dinamu?

- Svake je godine tako. Liga prvaka je plus, a Konferencijska liga minus. Tu smo kompetitivni što smo puno puta pokazali. Svi, naravno, težimo Ligi prvaka, no velika je to razlika.

No, Liga prvak je ove godine izostala, iako je Dinamo, dojma smo, bio bolji u kvalifikacijama nego lani protiv Bodo Glimta?

- Manje-više bila je to ista momčad. Teške su to utakmice, no veliki je pritisak na igračima, trenerima i upravi. Kada momčad izbori Europu, padne im kamen sa srca. Ove godine sreća nas nije pomazila, nekad je trebaš i izazvati.

Spomenuli ste turbulencije oko kluba koje su zadnjih mjeseci sigurno poljuljale momčad koja se u hodu trebala balansirati. I to je utjecalo na izvedbu?

- Momčad je funkcionirala besprijekorno zadnjih godina. Uz momčad, naravno, treba funkcionirati sve ostalo. Od navijača, uprave pa do pozitivnog ozračja oko kluba i medija. Turbulencije su sigurno potaknule razgovore među igračima u svlačionici, nisu znali s kim će se pričati oko produženja ugovora. To se vidjelo i kroz neke utakmice.

Dinamo izgleda stabilnije u prvenstvu, jasan stav koji je zauzeo Sergej Jakirović očito odgovara igračima?

- Jakirović se jasno izražava i sposoban je nametnuti disciplinu. To igrači vole jer mora se znati red.

Otegotna okolnost za Dinamove ambicije su odlasci važnih igrača kao što su Livaković, Ivanušec, Šutalo...?

- Dinamo je klub koji prodaje igrače svake godine. Naravno da su to sve važni igrači koji će nedostajati Dinamu. No, otišli su svojedobno i Olmo, Majer, Jakić... To je bilo normalno. Sada se postavlja teza o tome kako je Dinamo slabiji. Pa klub mora pustiti igrače kako bi na njima zaradio i stvorio mjesto za one koji dolaze, Špikić, Bulat, Baturina i ostali. I nama je zadnjeg dana prijelaznog roka otišao Joško Gvardiol. To ne smije biti alibi.

Ademijev dolazak mogao bi biti ključan ove sezone, tako smatraju u Maksimiru?

- Bio Ademi pravi ili ne, on je Dinamu sve. Najvažniji faktor kojega svi igrači poštuju. Njegovi motivacijski govori i savjeti imaju težinu. Dinamo nije mogao napraviti bolji potez.

Dinamo je druga priča

Igor Bišćan je doveden kao poseban projekt kluba, no imate li dojam da se sva ta pozitivna energija rasplinula brzo kao rijetko kada u novijoj povijesti kluba?

- Igor Bišćan je dobar trener i to će nastaviti pokazivati. No, Dinamo je neka druga priča. Teško je igrati i boriti se kada na pripremama nemaš sve igrače, kada oni dolaze i odlaze, kada je veliki pritisak rezultata u Europi i prvenstvu. Svaki trener mora proći tu razinu pritiska da bi znao kakav pristup primijeniti. Treba li odmarati igrače ili ih stisnuti, gdje popustiti... Sve su to pristupi koje morate negdje prije osjetiti da biste bili u stanju to primijeniti u Dinamu. Jako je važna periodizacija i mi smo s igračima sve napravili u pripremama, nismo ništa mogli u prvenstvu. Trebali smo biti spremni igrati u ritmu srijeda-nedjelja. Godine vam trebaju da to budete u stanju procijeniti. Ne kažem da Bišćan nije znalac, no izuzetno je zahtjevno to razdoblje u Dinamu do Božića. U tom je razdoblju pravi kaos - kaže Peternac.

Jako puno se u Dinamu polemizira o stanju i izvedbi Bruna Petkovića. Dinamov napadač nogometni je velemajstor, no stalno se priča o tome kako on treba igrati ovako ili onako.

- Petković je igrač klase i koji je uvijek radio razliku, na treningu i utakmici. Njegov problem je bio u pogledu prema nogometu. Sada je sazrio kao čovjek i kao igrač, od njega sada možemo očekivati još bolje igre.

Marko Bulat, još je jedan Dinamov igrač koji je, čini se, značajno podigao razinu svoje izvedbe. Vidi se koliko mu je značila činjenica da igra u kontinuitetu.

- U zadnje četiri godine, Dinamo je doveo dosta mladih i dobrih igrača. On je odskakao u Šibeniku i znali smo koliko može. Da nije otišao Ademi, Bulat ne bi igrao. Dinamo je ciljano dovodio igrače. Bulatu je trebala faza prilagodbe i bio je strpljiv. Ne čudi me njegova forma, znali smo da je dobar.

Iako su postojale sumnje u njegovu kvalitetu?

- Ja nikada nisam sumnjao. On je uvijek bio igrač za Dinamo. Samo smo tražili je li za poziciju šestice ili osmice. Trebalo mu je da shvati Dinamovu viziju. On je profesionalac od glave do pete.

Možda ponajviše intrigira razvoj Martina Baturine. Taj dečko je neosporna klasa, no je li klub mogao ubrzati njegov igrački rast?

- Ne vjerujem da je on u svom igračkom razvoju nešto bitno propustio. Ja sam bio za to da mu se možda ranije pruži prilika.

Da ga se drugačije brendira?

- Upravo to. Jer, nije isto kada mladi igrač u prvo momčad uđe sa 16 ili sa 17 godina. Sve to ima benefite za klub. Možda smo mogli ubrzati njegovo brendiranje. Neki nisu bili za takav pristup. Svačija kvaliteta dođe do izražaja, godinu dana prije ili kasnije...

No, ta godina prije ili kasnije može označiti značajnu razliku u tržišnoj vrijednosti mladog igrača?

- Pa naravno. To je opet stvar klupske politike.

Gabrijel Vidović još je jedan mladi igrač na kojemu je veliki fokus?

- To je pravi igrač i veliko pojačanje za Dinamo.

Dinamo izgleda stabilnije u prvenstvu, a prije samo dva tjedna Hajduk je bio u puno boljoj situaciji.

- Hajduk je krenuo furiozno uz tu nevjerojatnu navijačku energiju. No, zahtjevno je biti prvi. I nije isto loviti prvo mjesto i stalno biti na vrhu. Hajduku treba vremena da to uspije doseći. Sve je to opet stvar iskustva. Momčad mora biti naučena pobjeđivati i oni nemaju iskustvo osvajanja trofeja. Da ne pričam o euforiji i nervozi koja je stalna pojava oko Hajduka. Jednostavno, treba znati biti prvi.

Kako će, dakle, izgledati borba za naslov prvaka, odnosno, ima li netko šanse osim Hajduka i Dinama?

- Svakako Rijeka. Oni imaju tu kvalitetu, nekolicinu mladih igrača spojenih s iskusnima. Željko Sopić mi je odličan trener s posebnom energijom koju lako prenosi na momčad. Za naše klupske relacije, Rijeka ima nekolicinu mladih igrača. Pravi put je spoj iskustva i mladosti. Rijeka to radi sjajno, to je bio slučaj i u Dinamu. Jedini je to put da klub opstane i bude kompetitivan u europskim natjecanjima. Daj Bože da to bude, primjerice, Rijeka ili neki drugi naš klub. Da Dinamo ne mora sve sam gurati.

Ni Alenu Peternacu nije promaknuo povratak Marka Pjace.

- Dok sam ja bio u Dinamu, zalagali smo se za to da ga vratimo. Mišljenja su bila podijeljena. Drago mi je što se vratio u naš nogomet na takav način. Ova njegova zadnja dva poteza rijetka su pojava u hrvatskom nogometu. Vidi se njegova kvaliteta kao i činjenica da je bio u najozbiljnijim nogometnim sustavima. Iznimno je pojačanje za Rijeku i hrvatski nogomet.

Samo da nastavi održati formu i kontinuitet s obzirom na to što je sve prošao s ozljedama.

- Da, nije dugo igrao zbog ozljeda i sve to utječe. No, u ovom mu je trenutku najvažnije samopouzdanje koje je dobio u Rijeci. Osjetio je toplinu i to igračima puno znači. Baš sam sretan što je opet počeo zabijati. Nadam se da ćemo gledati sve boljeg Marka Pjacu.

Peternac je svojedobno bio u Al Ainu i Al Hilalu kao pomoćnik Zorana Mamića. Naravno, prati zbivanja u Saudijskoj Arabiji koja je zadnjih mjeseci na putu da promijeni svjetski sportski poredak.

Jaki saudijski aduti

- Fascinantna je ta priča. Sigurno imaju jake adute da to zaista i postignu. Jedan od najjačih sigurno je novac i njihov gard da budu ispred svih. Svjesni su kolika je snaga sporta, posebice nogometa. Vidjeli su da tim putem mogu postići najveći uspjeh u onom što oni nazivaju ‘otvaranje prema ostatku svijeta’. Trend dovođenja najvećih igrača sigurno će se nastaviti jer oni to jednostavno mogu. Njihova liga je zadnjih godina ionako rasla, a narednih godina sigurno ćemo gledati poseban, još bolji, nogometni proizvod.

Naravno, prati i španjolski nogomet. Tamo je proveo devet godina igrajući za Real Valladolid, Zaragozu i Murciju...

- Pratim svoj Real Valladolid koji svake godine ispada i ulazi. Real Zaragoza se godinama ne uspijeva vratiti, sada su prvi u drugoj ligi, možda je to sada ta njihova godina. Bio sam u Španjolskoj ovo ljeto, na jugu, nisam bio u Valladolidu. Spremam se obići sve klubove u kojima sam igrao, popričati s trenerima i ponešto naučiti.

Brazilski Ronaldo vlasnik je Real Valladolida, njegova bivšeg kluba u kojem je igrao zapaženu ulogu. U društvu je Ronalda, Morientesa i Falcaa, jedinih igrača koji su na jednoj utakmici zabili pet pogodaka. Najbolji je strijelac u povijesti Valladolida s 53 pogotka, a jedini je u povijesti koji je zabio šesnaest uzastopnih pogodaka iz isto toliko jedanaesteraca.

- Planiram otići do Valladolida još dok traje potraga za novim klubom. Ronaldo je stavio klub na prodaju i navodno ga je spreman kupiti nekakav fond iz Dubaija - zaključio je Alen Peternac. •

Najveći Hajdukov problem je činjenica da nisu naviknuti osvajati trofeje, treba znati biti prvi. Teško je izdržati pritisak - kaže Peternac