Perišić ipak ostaje u Interu? Čelnici kluba pred njega postavili novi ugovor!

Navijači Hajduka nadaju se da bi do isteka zimskog prijelaznog roka 15. veljače Ivan Perišić mogao potpisati za voljeni im klub, no ne ide im u prilog činjenica da Inter nije digao ruke te je postavio novu ponudu pred 33-godišnjeg Omišanina!

Naime, prema pisanju La Gazzette dello Sport, milanski klub pripremio je nove stavke u potencijalnom ugovoru Perišiću. Upravo zbog toga se sastao ranije ovog tjedna s vodstvom kluba, kako bi dogovorili eventualne uvjete ostanka.

Vatreni traži šest milijuna eura godišnje, što je milijun eura više nego koliko je primao dosad. Inter i dalje ne želi pristati na tolik iznos i ne odstupaju od maksimalna četiri milijuna eura, ali do 2024., što bi Perišiću donijelo još minimalno osam milijuna eura. Inter mu je ponudio još neke bonuse, o kojima se zasad ništa ne zna.

Foto: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATI Milan, Italy, 8th February 2022. Ivan Perisic of FC Internazionale leaps above Bryan Cristante of AS Roma to head goal wards during the Coppa Italia match at Giuseppe Meazza, Milan. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage via PA Images Photo: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATION

Ali, zato se zna da u Milano nije stigla apsolutno nijedna ponuda klubova o kojima se pričalo, što stvara nervozu kod Perišića. I što sve to znači za Hajduk?

Ivanu je za igranje u inozemstvu novac još uvijek poveći motiv, ne jer mu ga nedostaje nego i jer je to stvar principa, zna se cijeniti. Proteklih godinu dana igra fenomenalno, a na visokoj razini je pet i više godina u kontinuitetu. Jednostavno, traži ono što misli da mu pripada.

Stoga, postoji mogućnost povratka u Split ako ne dobije u inozemstvu što želi. Jer, za bijele ne bi trebao novac kao motiv pa ako već "vani" ne može do potrebne motivacije, zna se gdje bi je pronašao i moguće ispisao još jednu stranicu u povijesti hrvatskog nogometa. Ovaj put ne kao reprezentativac već ono što je oduvijek u srcu - hajdukovac.

