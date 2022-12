Pavičić: Iskreno, očekivale smo veći otpor od finskih odbojkašica

Odbojkašice Mladosti puno lakše od očekivanja pobijedile su finsku ekipu Kangasala sa 3:0 (17, 14, 16) u prvoj utakmici 16-ine finala Kupa CEV-a. Preostaje još da osminu finala potvrde u utorak u uzvratu u Finskoj.

Nakon početnog ispitivanja snaga (3:3) Mladost nako dobre serije servisa Katarine Pavičić odlazi na 11:4. Finkinje se više nisu uspjele vratiti u set pa Mladost to dobija sa 25:17. Ni u drugom setu gošće ne mogu parirati jednakopravno Mladosti. Tu bilježimo seriju servisa Astrid Popić, od 6:4 do 15:4. Finkinje su imale velikih problema s prijemom servisa cijeli susret. Treći gotovo isti kao i prethodna dva, Mladost hita ka pobjedi, gošće imaju problema s prijemom servisa i organizacijom napada, i sve ide prema velikoj pobjedi Zagrepčanki. Za to im je trebalo tek 62 minute.

Katarina Pavičić s 18 osvojenih bodova bila je najučinkovitija igračica u pobjedi Mladosti. Uz nju su sjajne bile Andrea Mihaljević (12 osvojenih bodova) i Astrid Popić (10).

- Odlično smo odradile ovu utakmicu, ispoštivale sve što smo se dogovorile. Dobro smo se spremile za njih, iako, priznajem, očekivale smo njihvov veći otpor. Ovime smo puno već napravile prema osmini finala, ali ostaje još uzvrat u kojem se ne smijemo opustiti, iako su nam tamo za prolaz dovoljna i dva osvojena seta. Kangasala će u uzvrati sigurno pred svojom publikom pokazati bolju igru - rekla je Pavičić.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 15.12.2022., Zagreb - Prva utakmica 1/16 finala kupa CEV za odbojkasice: Mladost-Kangsala. Photo: Igor Soban/PIXSELL