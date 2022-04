Partizanov čovjek na nevjerojatan je način utjecao na cijelu povijest Dinama

Nakon godinu dana rada u prodaji je velika biografija Velimira Zajeca, nekadašnjeg igrača, trenera i direktora Dinama, ali i Panathinaikosa. O legendi dvaju klubova, zagrebačkog i atenskog, autor knjige Sanjin Španović razgovarao je s 96 sugovornika iz svih faza Zajecove karijere te koristio više od sto arhivskih članaka. Donosimo dio koji opisuje kako je Zajec postao kapetan u Dinamu.

Presudio psiholog Partizana

Te sezone 1976./77., s dvadeset i jednom godinom, tadašnji trener Dinama Mirko Bazić Velimira Zajeca postavio je za kapetana Dinama, najmlađeg u povijesti kluba do tada.

– On je bio izraziti pozitivac, poštenjačina u prvom redu. Bio je rođeni vođa kako na igralištu tako i izvan terena. Volio je klub i volio je svoje suigrače. Borac je bio i izvan terena, veliki. Sve se spojilo u njemu – kazat će u razgovoru za knjigu Mirko Bazić o tom potezu.

Foto: Sanjin Strukic 24.03.2022., Zagreb - Velika dvorana Hale. Otvorenje BOOKA - sajam Knjige i stripa. Promocija knjige "Zeko". O biografiji Velimira Zajeca govorio je njezin autor Sanjin Spanovic i Ivica Medo. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Otkriva kako su u toj odluci da Zajec postane kapetan Dinama veliku ulogu imali – psihotestovi i testovi inteligencije.

– Pored toga što sam bio inženjer šumarstva, ja sam studirao i psihologiju i posvećivao sam joj dosta pažnje. Radio sam stoga s igračima i psihotestove pa čak već i u juniorima, gdje sam vodio Zajeca. On bi na tim testovima bio daleko najbolji, opet kao svijet za sebe. To je njemu sve bilo prirodno. Nekoliko smo puta mjerili i inteligenciju u Dinamu. Gordan Janković i ja bili smo uvijek daleko iznad svih igrača, no on nam se ozbiljno približavao na tom planu – prisjeća se Mirko Bazić.

Situacije sa psihotestovima sjeća se i tadašnji novinar Sportskih novosti Milivoj Nikolić, koji iskreno kaže da je prvotno bio zgrožen kada je vidio čime se Bazić bavi.

– Ja sam se križao kad sam to vidio. Bazić je pozvao na pripreme na Plitvice Vojkana Stefanovića, psihologa Partizana. Bio je opsjednut psihologijom, ali i borbenim vještinama. Igrači su morali na pripremama boksati jer je Bazić dofurao svog prijatelja s faksa Kuljiša da uvede borbeni duh u momčad. To je još i bilo zanimljivo. Psiholog, to mi je bilo smiješno. Ja sam Baziću odmah rekao: "Ti si doveo psihologa Partizana, on ti bude pročitao tko su ti glupani u momčadi i, kad buš igrao s Partizanom, bude savjetovao trenera da se igra na te bedake". Zeko je i s te strane odskakao toliko da je iznenadio i tog Stefanovića, koji je njime bio oduševljen. Ipak, na kraju je to ispala vrlo uspješna metoda – govori Milivoj Nikolić.

U postavljanju Zajeca za kapetana pomoglo je, nastavlja u razgovoru Mirko Bazić, i to što je Zeko, iako mlad čovjek, imao autoritet među svim suigračima pa i utjecaj na starije.

– Bilo je možda malo problema oko te odluke. Recimo, Vabec je bio velik majstor, imao je i lijevu i desnu nogu, bio je sjajan talent, ubojit napadač i svestran igrač. On je bio glavni kandidat za kapetana Dinama po godinama, igri. Ali ja sam stavio tu temu na glasanje među igračima s obzirom na to da nisam htio igračima nametnuti kapetana, iako sam to mogao kao trener. Naravno da sam malo lobirao među igračima, ali na kraju Zajec i Vabec bili su kandidati i on je pobijedio. I tada sam znao da će, kad jednom Zajec postane kapetan, on to biti godinama – govori Bazić.

Drago Vabec priznaje da su on i Zajec zbog toga imali sukob koji su brzo razriješili. Kaže da će mu uvijek biti žao što nije postao kapetan Dinama, ali da su i stariji igrači na kraju vrlo brzo Zajeca prihvatili kao lidera.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 06.07.2011. Karlovac - Velimir Zajec, sportski direktor NK Karlovca.rPhoto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

– Zajec je tada imao svoju mlađu ekipu oko sebe kao zagrebačku klapu. To su bili sjajni domaći dečki i odlični igrači. Kad je postao kapetan, Zajeca su onda prihvatili i stariji, nije tu bilo klasičnih klanova stariji i mladi. Na kraju, pa Zeko je kasnije, kamo god bi došao, dokazao da je lider i sjajan igrač – kaže Vabec.

Kaže da je on zapravo nakon odluke da Zajec postane kapetan veći sukob i okršaj imao s Bonićem nego sa samim Zekom.

– Bonić mi je bio najbolji prijatelj, ali na kraju me izdao i pomogao Baziću da Zajec postane kapetan. Zasmetalo me to pretrčavanje – otvoreno će Vabec nakon toliko godina.

Velimir Zajec je tada, priznaje, morao naglo odrasti.

Zajec: Bilo mi je prerano

– Kada o svemu tome skupa promislim, za mene je to došlo prerano. Ja sam tada Baziću rekao da bi možda bilo bolje da netko od starijih igrača bude kapetan. Odgovorio mi je da ne dolazi u obzir, obrazložio da je to politika kluba, da se i tim činom ta generacija stvori. Smatrao je da sam pokazao da mogu biti vođa i da sam te testove odlično riješio, iako ti testovi meni nisu nešto značili. Nije to da si ti pametniji ili nešto manje pametan od drugih suigrača. Imao sam malo oportunista među starijim igračima, ali sam kroz poštovanje i svoju spiku, po mom mišljenju, dobro odradio posel da me prihvate kao kapetana. Nisam im se ja postavio sad kao da smo mi neprijatelji zbog tog izbora, već sam se svakodnevno postavljao na treninzima radom i primjerom – govori Zajec.

Knjigu "Zeko – biografija Velimira Zajeca" možete kupiti u Bad Blue Boys Fan Shopu u Ilici 37 ili na web-stranici www.zajec5.com po cijeni od 294 kn (tvrde korice) ili 252 kune (meke korice).