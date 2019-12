Pa zar opet? Pogledajte što su strani novinari objavili o Luki Modriću

Luka Modrić na izlaznim je vratima Real Madrida, tvrdi španjolski portal Diario Gol. Hrvatski kapetan u srijedu je bio zamjena u derbiju Barcelone i Reala i tvrdi se da ne želi trpjeti takav status kod trenera Zinedinea Zidanea.

"Hrvat nije spreman prihvatiti takvu situaciju. Zna da je u završnoj fazi karijeri i želi igrati što je više moguće, a ne biti zamjena Kroosu, Casemiru i Valverdeu", navodi Diario Gol i dodaje:

"Već je obavijestio svoje bližnje da mu je dosta i da je spreman prihvatiti neke ponude. Rastanak Zidanea i Modrića sve je bliže. To što je bio zamjena daju Hrvatu još već argument da svoj odlazak smatra gotovo obvezom."

U članku se napominje i da Modrić ima dvije atraktivne ponude. Prva je da se preseli u Italiju i igra za Inter, dok je druga odlazak u SAD i završetak karijere u tamošnjoj MLS ligi.

No, treba napomenuti i da se nekoliko puta pisalo o tome, no nikad nije došlo do transfera. Hrvatski kapetan nedavno kupio kuću u Madridu koju je platio 12 milijuna eura. Očito se tako brzo ne misli seliti iz glavnog grada Španjolske...

