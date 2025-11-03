Ozlijedio se Josip Brekalo, evo koliko će nekadašnji vatreni izbivati s terena

Hrvatski ofenzivni nogometaš Josip Brekalo ozlijedio je mišić lijeve noge zbog čega će u ponedjeljak propustiti utakmicu španjolskog prvenstva s Osasunom za koju igra hrvatski napadač Ante Budimir, izvijestio je njegov klub Oviedo. "Brekalu je dijagnosticirana ozljeda lijevog aduktora", priopćio je Oviedo nakon što su liječnici pregledali 27-godišnjeg igrača. Sportske novine AS procijenile su da će izbivati s travnjaka nekoliko tjedana. Bivši hrvatski reprezentativac zabio je prošli tjedan svoj prvi gol za Oviedo gdje je ljetos došao iz Fiorentine.

U utakmici 1. kola Kupa protiv niželigaša Ourensea doveo je svoju momčad u vodstvo u 16. minuti iz jedanaesterca, a travnjak je napustio u 56. minuti. Oviedo, koji se ljetos vratio u Primeru nakon 24 godine, izgubio je s 2-4 tijekom produžetaka u gradu Ourenseu. Nakon neočekivanog ispadanja iz Kupa nada se osvajanju bodova u borbi za opstanak u prvoj ligi. S utakmicom manje od konkurenata Oviedo je pretposljednji, a Osasuna petnaesta među dvadeset klubova.

Utakmica u gradu Oviedu, na sjeveru Španjolske, počinje u 21.30 sati. Klub je izvijestio da je Brekalo, s deset nastupa, već započeo proces liječenja i oporavka. Brekalo je tijekom karijere nastupao i za Hajduk, Dinamo, Wolfsburg, Torino, Stuttgart i tursku Kasimpasu.