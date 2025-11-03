Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
JAVLJAJU ŠPANJOLCI

Ozlijedio se Josip Brekalo, evo koliko će nekadašnji vatreni izbivati s terena

Zagreb: Rudeš i Hajduk sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
03.11.2025.
u 10:41

Sportske novine AS procijenile su da će izbivati s travnjaka nekoliko tjedana

Hrvatski ofenzivni nogometaš Josip Brekalo ozlijedio je mišić lijeve noge zbog čega će u ponedjeljak propustiti utakmicu španjolskog prvenstva s Osasunom za koju igra hrvatski napadač Ante Budimir, izvijestio je njegov klub Oviedo. "Brekalu je dijagnosticirana ozljeda lijevog aduktora", priopćio je Oviedo nakon što su liječnici pregledali 27-godišnjeg igrača. Sportske novine AS procijenile su da će izbivati s travnjaka nekoliko tjedana. Bivši hrvatski reprezentativac zabio je prošli tjedan svoj prvi gol za Oviedo gdje je ljetos došao iz Fiorentine.

U utakmici 1. kola Kupa protiv niželigaša Ourensea doveo je svoju momčad u vodstvo u 16. minuti iz jedanaesterca, a travnjak je napustio u 56. minuti. Oviedo, koji se ljetos vratio u Primeru nakon 24 godine, izgubio je s 2-4 tijekom produžetaka u gradu Ourenseu. Nakon neočekivanog ispadanja iz Kupa nada se osvajanju bodova u borbi za opstanak u prvoj ligi. S utakmicom manje od konkurenata Oviedo je pretposljednji, a Osasuna petnaesta među dvadeset klubova.

Utakmica u gradu Oviedu, na sjeveru Španjolske, počinje u 21.30 sati. Klub je izvijestio da je Brekalo, s deset nastupa, već započeo proces liječenja i oporavka. Brekalo je tijekom karijere nastupao i za Hajduk, Dinamo, Wolfsburg, Torino, Stuttgart i tursku Kasimpasu.
Ključne riječi
nogomet ozljeda Josip Brekalo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-01/PXL_311025_141106840.jpg
Premium sadržaj
MARTIN NOVOSELAC ZA VL

Prekretnica za hrvatski nogomet bila je 1998. Raspirio se domovinski zanos, a dječaci dobili idole

- Nekako u to vrijeme s mladim selekcijama nastupali smo na turnirima širom Europe. Na njima se himna bila izvodila samo u finalu, a ja sam, zlu ne trebalo, uvijek u džepu nosio kasetu s našom himnom, za svaki slučaj. A moji igrači morali su znati riječi Lijepe naše, imali su ih fotokopirane na komadićima papira... Možete pitati kapetane, Pletikosu, Srnu, Šimića, Ivana Jurića...

Učitaj još

Kupnja