Uefa žestoko kaznila Dinamo, stigla je i dodatna prijetnja

Uefa rigorozno kažnjava klubove za sve incidente, a Dinamo već ima veliko iskustvo s tim plaćanjima. Sad je iz Uefe stigla nova 'čestitka' u Maksimir. Riječ je o utakmici plavih na gostovanju u Moldöu zbog koje će Dinamo ostati bez 40 tisuća eura zbog ponašanja svojih navijača u Švedskoj, zbog bacanja predmeta, korištenja pirotehnike i isticanja poruka neprimjerenih sportskom događaju.

Plavi su kažnjeni s 30 tisuća eura te zabranom prodaja ulaznica za gostujući sektor na jednoj sljedećoj utakmici u Uefinim natjecanjima zbog paljenja baklji i bacanja predmeta. Ova zabrana je uvjetna i neće se primjenjivati tijekom probnog razdoblja od dvije godine, osim ako se u tom razdoblju ponovi sličan prekršaj. Klub je dodatno kažnjen s 10 tisuća eura zbog isticanja neprimjerenih poruka.

Dinamo će tako ostati bez 40 tisuća eura. Još važnije od toga, ako se incident ponovi u nekoj od sljedećih utakmica, Dinamo bi mogao ostati bez gostujućih navijača na jednoj utakmici. A prva na redu je utakmica sa Celtom Vigu u četvrtak od 18.45 sati u Maksimiru.