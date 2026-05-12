VIDEO Putin snimljen u ležernom razgovoru s 'običnim građaninom', a onda je otkriveno o kome je zapravo riječ

Vladimir Putin pojavio se u bizarnom videu koji je Kremlj podijelio u ponedjeljak, a na kojem se čini da je inscenirao prijateljski susret s jednim građaninom. Ruski predsjednik snimljen je kako vodi ljubazan, neobavezan razgovor s muškarcem u predvorju hotela tijekom planiranog sastanka sa svojom starom školskom učiteljicom u Moskvi. Vladimir Putin (73) djelovao je opušteno tijekom šetnje gradom, odjeven ležerno i okružen tek manjim brojem tjelohranitelja, što su mnogi protumačili kao pokušaj odbacivanja tvrdnji da je sigurnost oko njega pojačana zbog straha od atentata ili mogućeg državnog udara, smatra Independent.

Ruski čelnik, koji se u posljednje vrijeme suočava s optužbama da je sve više odsječen od stvarnosti, zaustavio se kako bi pitao muškarca, koji je rekao da je iz Sočija, kakvo je vrijeme u tom gradu (gdje Putin posjeduje vlastiti utvrđeni kompleks). „Bilo je hladno kad smo otišli, a hladno je i ovdje otkako smo stigli“, našalio se muškarac. Kratko su razgovarali o čovjekovim dojmovima o prijestolnici dok su ih promatrači snimali, prije nego što se Putin sa svojom učiteljicom uputio natrag prema automobilu. Iako je video prikazao Putina kao popularnog predsjednika bliskog narodu, novinari su brzo identificirali muškarca kao bivšeg zaposlenika tvrtke koja je upravljala domovima u vlasništvu Putina i majke njegove dugogodišnje partnerice.

Neovisni ruski istraživački medij Agentstvo identificirao je muškarca kao Aleksandra Bazarnog. Prema njihovim navodima, on je radio kao zaštitar u krasnodarskoj tvrtki Gazstroy Bezopasnost i moskovskoj tvrtki Svod International (koja je u međuvremenu preimenovana u Gazprom Polyana) između 2010. i 2011. godine. Prema pisanju Agentstva, Svod International upravljao je planinskom kućom Achipse u blizini Krasne Poljane, koju nazivaju Putinovom tajnom skijaškom rezidencijom, a službeno je u vlasništvu ruskog energetskog diva Gazproma. Tvrtka je navodno upravljala i drugim luksuznim vikendicama u tom području, uključujući onu koja pripada Alini Kabajevoj, bivšoj olimpijskoj gimnastičarki za koju se tvrdi da je Putinova dugogodišnja družica. Kremlj u svom priopćenju nije identificirao navodnog prolaznika. Navedeno je tek da je Putin pozvao svoju bivšu učiteljicu Veru Gurevič na godišnju paradu na Crvenom trgu 9. svibnja, nakon čega je ona provela nekoliko dana u Moskvi uživajući u kulturnom programu.

Putin lies to the Russian people every day, yet they appear too stupid to notice.



During a meeting between Putin and a schoolteacher—captured in a video released by the Kremlin—he also shook hands with an allegedly "random passerby" and inquired about the weather as well as his… pic.twitter.com/c8PReuIpDe — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) May 12, 2026

Da podsjetimo, zapadni mediji nedavno su objavili da je Vladimir Vladimir Putin tjednima boravio u bunkerima zbog straha od atentata ili moguće pobune. Financial Times početkom svibnja izvijestio je da je Rusija dodatno pojačala sigurnosne mjere oko predsjednika te da Putin sve više vremena provodi u podzemnim bunkerima, odakle navodno detaljno upravlja ratom u Ukrajini. List se pritom pozvao na neimenovane izvore bliske Putinu i europskim obavještajnim službama. Ruski dužnosnici odbacili su te tvrdnje i nazvali ih besmislicama.