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ZLATNA RUKAVICA

Ovo su najbolji vratari na SP-ima, Fifa tu nagradu dijeli od 1994.

2026 FIFA World Cup Previews
AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.06.2026.
u 13:30

Do 2010. nagrada se zvala po legendarnom sovjetskom vrataru Levu Jašinu, a od SP-a u Južnoj Africi 2010. nagrada za najboljeg vratara se zove “Zlatna rukavica".

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) od Svjetskog prvenstva u SAD 1994. službeno dodijeljuje nagradu za najboljeg vratara prvenstva, a prvi dobitnik bio je Belgijanac Michel Preud’homme.

Zanimljivo, Belgija je na tom prvenstvu ispala u osmini finala od Njemačke sa 2-3, a naslov svjetskih prvaka osvojio je Brazil pobjedom u finalu protiv Italije. Usprkos ranom ispadanju Preud'homme je dobio nagradu i uvršten je u momčad prvenstva.

Do 2010. nagrada se zvala po legendarnom sovjetskom vrataru Levu Jašinu, a od SP-a u Južnoj Africi 2010. nagrada za najboljeg vratara se zove “Zlatna rukavica".

Posljednji dobitnik je Argentinac Emiliano Martinez koji je u dresu "gauča" osvojio svjetski naslov.

Na svjetskim prvenstvima od 1930. do 1994. nije se dijelila nagrada za najboljeg vratara, no birala se najbolja momčad prvenstva u kojoj je bio po jedan vratar.

Vratari u All Star momčadi prvenstva
1930 - Enrique Ballesteros (Urugvaj)
1934 - Ricardo Zamora (Španjolska)
1938 - František Planička (Čehoslovačka)
1950 - Roque Maspoli (Urugvaj)
1954 - Gyula Grosics (Mađarska)
1958 - Harry Gregg (Sjeverna Irska)
1962 - Viliam Schrojf (Čehoslovačka)
1966 - Gordon Banks (Engleska)
1970 - Ladislao Mazurkiewicz (Urugvaj)
1974 - Sepp Maier (SR Njemačka)
1978 - Ubaldo Fillol (Argentina)
1982 - Dino Zoff (Italija)
1986 - Jean-Marie Pfaff (Belgija)
1990 - Sergio Goycochea (Argentina)

Dobitnici nagrade "Lev Jašin":
1994 - Michel Preud'homme (Belgija)
1998 - Fabien Barthez (Francuska)
2002 - Oliver Kahn (Njemačka)
2006 - Gianluigi Buffon (Italija)

Dobitnici "Zlatne rukavice":
2010 - Iker Casillas (Španjolska)
2014 – Manuel Neuer (Njemačka)
2018 - Thiebaut Courtois (Belgija)
2022 - Emiliano Martinez (Argentina)

Ključne riječi
SP 2026. Emiliano Martinez

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