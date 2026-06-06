Ovo su najbolji vratari na SP-ima, Fifa tu nagradu dijeli od 1994.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) od Svjetskog prvenstva u SAD 1994. službeno dodijeljuje nagradu za najboljeg vratara prvenstva, a prvi dobitnik bio je Belgijanac Michel Preud’homme.

Zanimljivo, Belgija je na tom prvenstvu ispala u osmini finala od Njemačke sa 2-3, a naslov svjetskih prvaka osvojio je Brazil pobjedom u finalu protiv Italije. Usprkos ranom ispadanju Preud'homme je dobio nagradu i uvršten je u momčad prvenstva.

Do 2010. nagrada se zvala po legendarnom sovjetskom vrataru Levu Jašinu, a od SP-a u Južnoj Africi 2010. nagrada za najboljeg vratara se zove “Zlatna rukavica".

Posljednji dobitnik je Argentinac Emiliano Martinez koji je u dresu "gauča" osvojio svjetski naslov.

Na svjetskim prvenstvima od 1930. do 1994. nije se dijelila nagrada za najboljeg vratara, no birala se najbolja momčad prvenstva u kojoj je bio po jedan vratar.

Vratari u All Star momčadi prvenstva

1930 - Enrique Ballesteros (Urugvaj)

1934 - Ricardo Zamora (Španjolska)

1938 - František Planička (Čehoslovačka)

1950 - Roque Maspoli (Urugvaj)

1954 - Gyula Grosics (Mađarska)

1958 - Harry Gregg (Sjeverna Irska)

1962 - Viliam Schrojf (Čehoslovačka)

1966 - Gordon Banks (Engleska)

1970 - Ladislao Mazurkiewicz (Urugvaj)

1974 - Sepp Maier (SR Njemačka)

1978 - Ubaldo Fillol (Argentina)

1982 - Dino Zoff (Italija)

1986 - Jean-Marie Pfaff (Belgija)

1990 - Sergio Goycochea (Argentina)

Dobitnici nagrade "Lev Jašin":

1994 - Michel Preud'homme (Belgija)

1998 - Fabien Barthez (Francuska)

2002 - Oliver Kahn (Njemačka)

2006 - Gianluigi Buffon (Italija)

Dobitnici "Zlatne rukavice":

2010 - Iker Casillas (Španjolska)

2014 – Manuel Neuer (Njemačka)

2018 - Thiebaut Courtois (Belgija)

2022 - Emiliano Martinez (Argentina)