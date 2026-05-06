Ovo su mogući protivnici Hajduka u Europi: Bijeli već u prvom kolu mogu na Partizan

Hajduk će ovu sezonu HNL-a završiti na drugom mjestu HNL-a što znači da bi svoj put u kvalifikacijama europskih natjecanja sljedeće sezone trebao započeti u prvom pretkolu Europske lige, no to još nije sigurno. Bijeli se moraju nadati pobjedi Dinama u finalu Kupa 13. svibnja. U slučaju pobjede Rijeke, Hajduk će igrati kvalifikacije Konferencijske lige.

Splićani su saznali i potencijalne protivnike u prvom pretkolu Europske lige. Kako sada stvari stoje, neće imati status nositelja što znači da se već u prvom pretkolu mogu sastati s klubovima poput Qarabaga, Ferencvaroša, Craiovije, Pafosa, Sheriffa, Dinamo Kijeva, Maccabija iz Tel Aviva te beogradskog Partizana.

Treba dodati i kako su ovo protivnivci po trenutnim simulacijama i stanjima u domaćim prvenstvima te europskim natjecanjima. Do kraja sezone štošta se može promijeniti pa postoji i iznimno optimističan scenarij u kojem bi Hajduk u prvom pretkolu imao status nositelja i samim time lakši ždrijeb.

Hajduk se mora nadati pobjedi Dinama nad Rijekom jer bi s početkom natjecanja u Europskoj ligi uvijek imao "opciju B". Ispadanje u kvalifikacijama Europske lige znači da klub nastavlja u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.