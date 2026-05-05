Drama za dramom u Real Madridu uoči El Clásica; Sve o sukobima, Mbappéu i Rüdigeru

Napetosti u koje su uključeni vodeći igrači Real Madrida, među njima i Kylian Mbappé, dodatno su narušile atmosferu nakon prošlomjesečnog ispadanja iz Lige prvaka od Bayerna iz Münchena, i nastavljaju utjecati na pripreme momčadi za odlučujući El Clásico u nedjelju.

Prvi incident dogodio se kada je Antonio Rüdiger u travnju sudjelovao u žestokoj raspravi s jednim drugim igračem prve momčadi u svlačionicama na trening-centru Real Madrida.

Pojedinosti o onome što se dogodilo potvrdilo je nekoliko izvora koji su naveli da je sukob potaknuo Rüdiger. Tridesettrogodišnji njemački reprezentativac kasnije se ispričao zbog svojih postupaka te je prošlog petka pozvao suigrače i njihove obitelji na ručak.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon toga uslijedio je još jedan sukob, ovoga puta između Mbappéa i člana stručnog stožera Real Madrida, uoči gostovanja kod Real Betisa 24. travnja.

Mbappé je sudjelovao u verbalnom sukobu s jednim trenerom tijekom treninga. Izvori navode da se Francuz obraćao ljutito i uvredljivo prema članu stožera koji je, u ulozi pomoćnog suca uz rub terena, dosudio zaleđe. Takvi slučajevi nisu neuobičajeni u vrhunskom nogometu i nema naznaka da su Rüdiger ili Mbappé interno kažnjeni. Ipak, ti su incidenti pridonijeli pogoršanju raspoloženja u Madridu i zbog toga ih treba smatrati značajnima.

Osim incidenta s trenerom na treningu prošlog mjeseca, dvadesetsedmogodišnji Francuz suočio se i s internim kritikama zbog putovanja u Italiju sa svojom partnericom. Mbappé se oporavlja od ozljede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Betisa 24. travnja te je prošlog tjedna dobio nekoliko slobodnih dana. U španjolsku prijestolnicu vratio se u nedjelju navečer, neposredno prije početka gostujuće utakmice Madrida protiv Espanyola, u kojoj su dva pogotka Viníciusa Juniora donijela pobjedu od 2:0.

Mnogi su navijači smatrali da Mbappé nije trebao uzeti predah dok momčad prolazi kroz teško razdoblje. Tema je postala vrlo aktualna u Madridu. Na konferenciji za medije nakon utakmice trener Alvaro Arbeloa je tri puta bio upitan o njemu.

„U slobodno vrijeme svaki igrač radi ono što smatra prikladnim i ja se u to ne miješam“, rekao je četrdesettrogodišnji trener.

„Sve planove vezane uz ozlijeđene igrače nadzire i vodi medicinski stožer Madrida, koji odlučuje kada trebaju doći u Valdebebas (trening-centar kluba), a kada ne.“

Arbeloina namjera bila je ukloniti vlastitu odgovornost za situaciju. Ipak, dobro upućen izvor kasnije je rekao za razne medije da trener nije zadovoljan načinom na koji je klub upravljao ovim slučajem.

U utorak ujutro Mbappéovi predstavnici odgovorili su na upit britanskog The Athletica o sukobu na treningu i atmosferi u Madridu sljedećom izjavom: „Dio kritika temelji se na pretjeranom tumačenju elemenata povezanih s razdobljem oporavka koje je strogo nadzirano od strane kluba te ne odražava stvarnu razinu Kylianove predanosti i svakodnevnog rada za momčad.“

Sada je pažnja usmjerena na to hoće li Mbappé, najbolji strijelac Madrida s 41 pogotkom u isto toliko utakmica u svim natjecanjima ove sezone, biti spreman za El Clásico protiv Barcelone na Camp Nouu u nedjelju.

„Vidjet ćemo kako je Mbappé ovaj tjedan“, dodao je Arbeloa na konferenciji za medije u nedjelju navečer. „Nakon prošlotjednih testova činilo se da bi oporavak mogao potrajati nešto dulje.“

Na pitanje o dostupnosti napadača u ponedjeljak, izvor s treninga rekao je: „Samo on to zna.“ Drugi izvor iz kluba naveo je da će ponovno biti procijenjen u srijedu.