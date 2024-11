Ovo što se događa na Sljemenu velika je sramota! Bez njega hrvatsko će skijanje umrijeti

Hrvatski skijaši i skijašice iz vikenda u vikend pišu povijest, pa smo tako prošli tjedan u Leviju prvi put imali dvojicu skijaša u najboljih deset slalomske utrke Svjetskog kupa. Kakav je to čudesan domet, najbolje potvrđuje podatak da u drugoj vožnji niti jednog predstavnika nisu imale skijaške sile poput Italije i Slovenije! Ili, ako vam je potreban još jedan dokaz veličanstvenosti tog hrvatskog pothvata, evo vam i podatak da je najbolje plasirani Austrijanac na toj utrci u Leviju bio tek 14. (Pertl). Dok iz vikenda u vikend pratimo sjajne nastupe Zubčića, Kolege, Rodeša, Leone i Zrinke, gledajući kako su domaćinstva utrka Svjetskog kupa dobila i neka nova skijališta, sa sjetom se prisjećamo kako je utrku Svjetskog kupa dugo godina imao i Zagreb.

A sada ne samo da nemamo utrku nego nemamo niti crveni spust! Odnosno, imamo ga, ali jedino ako se nakon spusta želite pješice vraćati u brdo. Naime, drugu sezonu zaredom trosedežnica koja vodi s dna na vrh crvenog spusta je izvan upotrebe, odnosno nije popravljena nakon što je stradala u oluji na Sljemenu u ljeto 2023. godine. Šteta, jer na tom crvenom spustu u skijanje su se zaljubljivali Ivica i Janica Kostelić, Natko Zrnčić– Dim, Filip Zubčić, Zrinka Ljutić i još mnogi drugi hrvatski skijaši. Crveni spust i ta trosedežnica dali su temelje hrvatskom skijanju, bez Sljemena hrvatsko skijanje danas ne bi ni postojalo.

– Ak' se znaš skijati na crvenom spustu, možeš otpeljati bilo koju stazu na svijetu – davno je rekao Ante Gips Kostelić, a nedavno je apel za osposobljavanje sedežnice na Sljemenu poslao i Ivica Kostelić.

– Treba nam ta staza, pod hitno. Mi nemamo rezervnih skijališta, nemamo plan B, imamo samo jedno skijalište. U Hrvatskoj ima malo mogućnosti, ali one su ipak proizvele skijaše. Sada kad nema Sljemena, šanse su nam nula – poručio je Ivica Kostelić na nedavnoj 130. godišnjici Zagrebačkog skijaškog saveza.

I baš u godini takvog jubileja događa se sramota na Sljemenu. I ne treba tu tražiti krivca, upirati prstom u aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, već treba učiniti sve da se nova sedežnica što prije izgradi. Gradonačelnik se odlučio na varijantu uklanjanja stare i postavljanja nove, veće sedežnice, no to će trajati puno dulje nego da se odmah, prije godinu i pol, popravljala stara sedežnica. Jer, kako će po natječaju nova sedežnica imati četiri sjedišta, morat će se drukčije rasporediti i noseći stupovi nego što je to bio slučaj kod dosadašnje trosedežnice. A to onda znači da će se postojeći betonski noseći stupovi prvo morati vaditi, pa odvoziti s Medvednice. Jer, Sljeme je Park prirode, ne može se beton samo ostaviti u prirodi.

Kako god, jasno je da skijanja na Crvenom spustu neće biti ni ove, a sigurno još ni sljedeće zime, što će značiti da sedežnica neće funkcionirati više od 1000 dana u nizu. No, dobra je stvar što je izabran izvođač radova za izgradnju nove, pa bi u proljeće trebala krenuti izgradnja moderne četverosedežnice. A onda će Sljeme opet moći kandidirati i za utrku Svjetskog kupa. Bilo je uvijek protivnika te utrke, takav je diskurs imao i smisla dok se na utrku trošio prevelik novac, no kasnijih godina, kada se budžet sveo u realne okvire, utrka je sigurno puno više donosila nego odnosila Zagrebu. Vjerujemo da to shvaća i gradonačelnik Tomislav Tomaševi, te da će pomoći Sljemenu, kao što pomaže gradskom sportu čiji je ukupni budžet nedavno znatno povećao. Jer, bez Sljemena hrvatsko će skijanje umrijeti.