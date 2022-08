Ovo se čekalo: Najbolji hrvatski MMA borac konačno otkrio gdje će nastaviti karijeru

Najbolji hrvatski MMA borac Roberto Soldić večeras je gostovao kod Ariela Helwanija u njegovoj renomiranoj emisiji ‘The MMA Hour‘ gdje je konačno otkrio gdje će nastaviti svoju borilačku karijeru, piše Fightsite.

Roberto je Helwaniju odao dugo čuvanu tajnu: Najbolji hrvatski borac svoju karijeru nastavit će u ONE Championshipu! Nije to ono čemu se većina nadala, no Roberto je istaknuo kako mu je Azijski gigant jednostavno dao najbolju ponudu koju nije mogao odbiti. Također, Roberto je rekao da mu je to prilika da bude ‘nešto novo‘ u ovom sportu.

Helwani ga je također pitao zbog čega nije odabrao UFC. Roberto mu je rekao da je ONE ‘jednostavno najbolja i najveća organizacija‘. Spomenuo je UFC-ove prvake koji odu u ONE i istaknuo je kako uvijek izgube kada se okušaju u Azijskoj organizaciji.

Spominjao je Roberto i boks, KSW, no po njemu, predsjednik ONE Championshipa mu je dao najbolju ponudu. Vjerojatno će se boriti i u muay thuai-u, a također je spomenuo kako želi uzeti sve pojaseve.

No nastavila su se pitanja o UFC-u, na koja je Roberto odgovorio da mu ‘nisu ponudili ništa ozbiljno‘. Po Robertu, najveći izazov mu je ONE, ali kasnije je ipak rekao da je ponuda od UFC-a bila korektna no da nije bila ni blizo one od ONE-a.

Također, spomenuo je da je imao i ponudu od KSW-a, no rekao je da tamo više nema posla. Počistio je velter kategoriju i uzeo pojas u srednjoj, a zahvalio se i KSW-u na suradnji i godinama koje su proveli zajedno.

Na samom kraju rekao je da želi ići stopama Mirka Filipovića koji je svoju slavu stekao upravo u Japanu.