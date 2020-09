Ovo je sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala, nema Modrića ni Rakitića

Hrvatska nogometna reprezentacija danas otvara novi ciklus Lige nacija u Portugalu s nekoliko stršećih upitnika. Primjerice, sve nas zanima kako će svjetski doprvaci u sudaru s jednom moćnom svjetskom reprezentacijom (Portugal 7., Hrvatska 6. na Fifinoj ljestvici) izgledati bez dvojice perjanica, Modrića i Rakitića, odnosno je li Mateo Kovačić u stanju biti novi zamašnjak i karizmatični lider veznoga reda.

Također, šansu na svjetskoj pozornici napokon dobiva i Mario Pašalić, čije su izvedbe u dresu Atalante bile zadivljujuće, a sada će se moći manifestirati i u dresu do kojega mu je najviše stalo.

– Uvijek kad se reprezentacija okupi, vlada dobra atmosfera, veselo je, dečki su raspoloženi, falila im je reprezentacija jer nismo bili deset mjeseci zajedno. Sigurno da nam je tih deset mjeseci neokupljanja jako nedostajalo i stoga mogu biti zadovoljan ovime što sada radimo – naglasio je izbornik Zlatko Dalić uoči polijetanja za Porto.

Ždrijeb Lige nacija nije bio sklon vatrenima, ali možda je zapravo bio jako koristan: odmah će se iskristalizirati slika o mogućnostima igrača koji su na svojevrsnoj provjeri kod Dalića.

Imamo šarenu situaciju

– Nije moglo teže, da odmah na početku igramo s dva najteža suparnika, protiv europskih prvaka i svjetskih prvaka, i to na njihovim terenima, a mi nismo baš u idealnom stanju za ovakve utakmice u ovom trenutku. Naravno, tu nema ničije krivnje, kriva je situacija kakva jest, većina igrača došla je s godišnjeg odmora, nekolicina njih je počela pripreme, a manji dio njih igra prvenstvene utakmice. Tako imamo dosta šarenu situaciju, bit će nam jako teško, zahtjevno i morat ćemo biti na visokoj razini ako hoćemo napraviti dobar rezultat. Ja to očekujem, pogotovo jer nismo spremni u fizičkom smislu, a bit će moguće samo tri izmjene. Stoga moramo biti jako oprezni, i to me malo muči – priznaje Dalić, čije će prve opcije za ulazak s klupe biti Ćaleta-Car, Brozović, Perišić i Petković.

Kako bez Modrića i Rakitića, pitamo izbornika.

– Nama sigurno jako fale dvojica kapetana, to je hendikep, međutim u nekoj skoroj budućnosti Hrvatska će biti bez Modrića, Rakitića, Perišića, Lovrena i Vide, doći će vrijeme da drugi igrači preuzmu njihove uloge. Stoga je ovo idealna šansa da se oni za to pripreme. Vi znate koliko sam osjetljiv na igrače koji su od prvoga dana bili sa mnom u reprezentaciji, koliki je moj respekt prema njima, ali sada je idealna situacija da igrači koji igraju sjajno u svojim klubovima dobiju šansu. Jer, oni će biti nositelji reprezentacije, to je neminovno – odgovara Dalić.

Oprezno s Cristianom

Kakvu Hrvatsku možemo očekivati na Dragãu?

– Rekao sam da nismo u idealnom fizičkom stanju da bismo mogli cijeli utakmicu raditi visoki presing, ganjati suparnika po terenu. Morat ćemo miksati u tom segmentu igre; čekat ćemo, bit ćemo u čvrstome bloku, pa se pokušati brzo otvoriti, ali mi se moramo znati tijekom igre i odmoriti, pogotovo kad imamo posjed lopte, da čuvamo loptu. Jer neće biti dobro ako mi budemo stalno jurili po terenu, za to nismo spremni. Ali sigurno imamo kvalitetu u srednjem redu, da napadamo kroz pas. Trebat će biti jako kompaktan, homogen, jer bez tog dijela nećemo biti pravi. Ako budemo takvi, možemo očekivati dobar rezultat. I dobru igru.

Sve oči bit će uprte u Cristiana Ronalda.

– Ronaldo je jedan od najboljih igrača na svijetu, strijelac koji zaista fizički spreman, daje sve od sebe, uvijek može napraviti prevagu i dati gol iz svake situacije. Moramo biti s njim jako oprezni, ali s druge strane Portugal je momčad koja je prvak Europe, osvojio je Ligu nacija, ima niz dobrih igrača koji mogu napraviti probleme. Neće biti dobro ako se baziramo samo na Ronalda. Oni su već uigrani, imaju šablone, rotacije u veznom redu, puno se iz zadnjega reda ubacuju prema naprijed i to moramo spriječiti. Ronaldo je najopasniji igrač, ali nije jedina opasnost.

Liga nacija kao imperativ osvajanja ili samo priprema za EP?

– Uvijek igramo na rezultat, on je bitan, tražit ćemo pobjedu. S druge strane, Liga nacija će nam poslužiti kao priprema za EP da pokušamo kroz te utakmice i provjeriti neke igrače. Suparnici su najbolji na svijetu, ali i mi smo drugi na svijetu – zaključio je izbornik, koji će danas 31. put sjediti na klupi A reprezentacije.

Usput, Portugal je posljednji put u natjecateljskoj utakmici kod kuće bio poražen još u rujnu 2014. godine, kada ga je u kvalifikacijama za EP svladala Albanija s 1:0. Hrvatska u pet nastupa protiv Portugala nema nijednu pobjedu.

Očekivani sastav Hrvatske: Livaković - Jedvaj, Lovren, Vida, Baršić - Kovačić, Pašalić - Brekalo, Vlašić, Rebić - Kramarić