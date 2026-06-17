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NAJAVE UTAKMICE

Evo što engleski mediji pišu o utakmici s Hrvatskom, upozorili su svoje navijače

FIFA World Cup 2026 - England Training
Foto: Kylie Graham/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 07:47

The Guardian piše o logističkim i organizacijskim detaljima oko utakmice u Dallasu, gdje su navijači Engleske upozoreni da bi im određene zastave i veliki transparenti mogli biti oduzeti pri ulasku na stadion.

Engleski mediji uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatske i Engleske u Dallasu naglašavaju kako je riječ o jednom od najtežih mogućih otvaranja Svjetskog prvenstva za momčad Thomasa Tuchela.

BBC ističe da je izbornik Thomas Tuchel poveo igrače u pokušaj osvajanja Svjetskog prvenstva i da je odabrao samo one fizički najspremnije jer će na turniru vladati teški vremenski uvjeti.

The Guardian piše o logističkim i organizacijskim detaljima oko utakmice u Dallasu, gdje su navijači Engleske upozoreni da bi im određene zastave i veliki transparenti mogli biti oduzeti pri ulasku na stadion. Fifa je, zbog sigurnosnih pravila, dopustila samo manje i vatrootporne zastave na označenim sektorima, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela navijača zbog različite primjene pravila na pojedinim stadionima.

The Sun uoči utakmice donosi naglasak na atmosferu među engleskim navijačima u SAD-u te Tuchelov pristup prvom velikom izazovu na klupi Engleske, uz poruku da izbornik želi potpunu koncentraciju momčadi i minimaliziranje distrakcija izvan terena .

Daily Mail se uoči susreta fokusira na sastav i odluke izbornika, navodeći kako su pojedine pozicije još uvijek otvorene, posebno na krilima i u napadu, gdje se spominju promjene u odnosu na posljednje pripremne utakmice te moguće taktičke prilagodbe protiv Hrvatske .

Uz sportski aspekt, engleski mediji zajednički naglašavaju da Hrvatska dolazi kao izrazito neugodna i iskusna reprezentacija, predvođena Lukom Modrićem i Mateom Kovačićem te da Englesku očekuje taktički zahtjevan i psihološki težak početak turnira.
Ključne riječi
SP 2026. Engleska reprezentacija

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