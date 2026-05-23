Pridružite se velikoj humanitarnoj akciji za mladog Tina i osvojite Modrićev dres

Športska gimnazija organizirala je veliku humanitarnu akciju za pomoć nogometašu Tinu Džaferoviću, koji je nastradao u prometnoj nesreći prošle godine, te mu je potrebna financijska pomoć kako bi nastavio liječenje.

Glavni događaj akcije bio je Humanitarni dan za Tina u sklopu kojega su učenici Športske gimnazije pokazali zajedništvo u želji da se pomogne onima u potrebi. Događaj je obuhvaćao brojna sportska nadmetanja u odbojci, badmintonu, labirintu, sportskom kvizu, šahovskoj simultanki, a kao centralni sportski događaj odigran je

malonogometni turnir za Tina Džaferovića.

Akciju su, kao i uvijek, podržali brojni bivši učenici i sportaši - Borna Sosa, Karlo Bartolec, Stipe Pletikosa, Martin i Valent Sinković, Damir Martin, Sandra Perković, Blanka Vlašić, RK Zagreb, Tin Jedvaj, Antonija Mišura, Filip Ivić, Ivan Martinović, vaterpolisti HAVK Mladosti i brojni drugi, pozivajući ljude dobra srca da se odazovu na akciju. Svoj doprinos dale su i brojne druge javne osobe - Goran Navojec, Amar Bukvić, Filip Juričić, Domagoj Nižić, Nataša Janjić Medančić, Ana Begić Tahiri, Bojana Gregorić Vejzović, Enes Vejzović, Ana Rucner, Nives Celzijus i brojni drugi, kako bi ova akcija pomogla Tinu u što bržem oporavku.

- Jako nam je drago da ovakvu školsku akciju, uz ljude dobre volje, možemo nazvati velikom humanitarnom akcijom,

koja je poprimila nacionalni doseg - izjavila je profesorica i suorganizatorica Matea Roščić.

Sam događaj okupio je uz, profesore i učenike, i brojna poznata imena koja su svoje umijeće igranja šaha pokazali protiv velemajstora Alojzija Jankovića, dok su se neki okušali u revijalnoj utakmici pobjednika malonogometnog turnira protiv bivših učenika i poznatih lica koja su oplemenila ovu akciju, dok su za sam kraj akcije svojim glazbenim nastupom Tina podržali glazbenici

Špiro i Tej.

Akcija Športske gimnazije ovime nije gotova - naime do nedjelje 24. svibnja na društvenim mrežama Špogi održava se online aukcija u kojoj svi mogu sudjelovati i svojim licitiranjem za potpisane dresove Luke Modrića, Sandre Perković, Tina Jedvaja, braće Sinković, Damira Martina, RK Zagreba, kapicu Hrvatske vaterpolo reprezentacije i loptu HAVK Mladosti te ručno oslikanih kopački mogu pomoći Tinu Džaferoviću i za svoju humanost posjedovati trajnu uspomenu.

- Špogijeva akcija trajat će sve do početka lipnja, a očekuje nas i poseban artikl, dres Luke Modrića sa Svjetskog prvenstva u Rusiji – izjavio je ravnatelj škole Stipe Perišić.

Ova akcija dokaz je da svi možemo pomoći kada se okupimo za dobar cilj. Športska gimnazija i dalje će nastaviti odgajati buduće profesionalne sportaše u duhu humanosti, zajedništva i socijalne osjetljivosti.