Potvrđen popis Njemačke za Mundijal: Legenda se vraća dvije godine nakon umirovljenja!

Izbornik njemačke nogometne reprezentacije Julian Nagelsmann objavio je popis od 26 igrača koji će predstavljati Njemačku na Svjetskom prvenstvu.

Najveće iznenađenje svakako je povratak Manuela Neuera. Iskusni vratar Bayerna, koji danas ima 40 godina, oprostio se od reprezentacije još 2024. godine, a još prošlog mjeseca tvrdio je da se nema namjeru vraćati. Unatoč tome, Nagelsmann ga je ipak uvrstio na popis za turnir.

Na popisu se našao i Leroy Sane, iako već dugo ne pruža dobre igre u reprezentativnom dresu. S druge strane, Anton Stach iz Leeds Uniteda, koji je bio dio momčadi tijekom ožujskih reprezentativnih akcija, ovaj je put ostao bez mjesta u sastavu.

Legenda hrvatskog nogometa: Iz Dinama su tužni i razočarani jer izbornik nije na Svjetsko poveo neke koje zaslužuju, ali očekujem medalju Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njemačka se ovog ljeta nada znatno boljem nastupu nego na posljednja dva svjetska prvenstva. Nakon naslova osvojenog 2014., Nijemci su ispali već u skupini i 2018. i 2022. godine.

Turnir otvaraju utakmicom protiv Curacaa u Houstonu 14. lipnja, nakon čega slijede susreti protiv Obale Bjelokosti u Torontu 20. lipnja i Ekvadora u New Jerseyju 25. lipnja, čime će zaključiti nastupe u skupini E.

Izostavljanje Niclasa Füllkruga nije veliko iznenađenje. Njegova forma ozbiljno je pala nakon odlaska iz Borussije Dortmund u West Ham, uz neuspješnu posudbu u AC Milanu.

Mnogo više rasprava izazvalo je neuvrštavanje Chrisa Führicha iz Stuttgarta. Riječ je o tehnički vrlo dotjeranom krilnom igraču koji iza sebe ima dobru bundesligašku sezonu i donosi specifičnu opasnost ulascima prema sredini terena – nešto što Njemačka nema u izobilju. Upravo bi ta odluka mogla biti Nagelsmannov najkontroverzniji potez.

Robert Andrich posljednjih je godina pokazao koliko može biti koristan i svestran igrač u kadru, pa se očekivalo da će ga izbornik povesti kao dodatnu sigurnosnu opciju za vezni red i obranu. Ipak, ni on nije prošao završni rez.

Mjesta nema ni za Karima Adeyemija. Napadač Borussije Dortmund posljednjih se tjedana mučio s ozljedama, a i bez toga pitanje je bi li njegove ovosezonske igre bile dovoljne za poziv.

S druge strane, Nadiem Amiri iz Mainza zasluženo je među putnicima. Nakon odlične sezone bio je jedan od ključnih razloga zbog kojih Mainz nije ispao iz lige, pa je svojim igrama izborio mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Ipak, glavna priča ostaje Neuerov povratak. Nakon Europskog prvenstva 2024. zaključio je reprezentativnu karijeru i tijekom protekle godine više je puta ponovio da ne razmišlja o promjeni odluke. Još u travnju tvrdio je kako je njegov oproštaj “konačan” te poželio sreću reprezentaciji i tadašnjem prvom vrataru Oliveru Baumannu. No Neuer se ipak vraća i ovo će mu biti peto Svjetsko prvenstvo.

VEZANI ČLANCI:

Veliku pozornost privukao je i poziv Lennartu Karlu, talentiranom tinejdžeru iz Bayerna. Iako se njegov ulazak na popis očekivao, nije bio potpuno siguran. Njemačka javnost s oduševljenjem prati njegov razvoj jer ga mnogi smatraju najvećom nadom nove generacije.

S druge strane, izbor Leroya Sanea vjerojatno neće naići na jednako odobravanje. Mnogi smatraju da je dobio poziv više zbog reputacije nego zbog forme, što je zamjerka koju Nagelsmann često sluša. Sane nikada nije uspio pokazati puni potencijal u reprezentaciji, a ni njegove igre za Galatasaray ove sezone nisu bile posebno uvjerljive. Zbog toga će njegova izvedba na turniru biti pod posebnim povećalom.

POPIS NJEMAČKE ZA SP

Vratari: Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nübel

Braniči: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw

Veznjaci: Leon Goretzka, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Angelo Stiller, Florian Wirtz, Nadiem Amiri, Pascal Groß

Napadači: Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Deniz Undav, Nick Woltemade, Maximilian Beier, Leroy Sane