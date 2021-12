Ova splitska obitelj pravi je fenomen: 'Možda uđemo u Guinnessovu knjigu rekorda'

Splitska obitelj Butić hrvatski je sportski fenomen. Zoran i Nera Butić imaju sedmero djece i sva igraju vaterpolo. I to na najvišoj razini, što se najbolje vidjelo na upravo završenom turniru Hrvatskoga kupa u Zagrebu. Što u muškom što u ženskom sastavu Jadrana zlatom se okitilo čak petero Butićevih: četiri njih među vaterpolisticama (Ivana, Domina, Magdalena i Jelena) i jedan među vaterpolistima (Zvonimir). No, vaterpolom se bave i stariji brat Krešimir i najmlađi Domagoj, obojica su u francuskoj Nici.

Zaraženi sportom

- Sve nas je zarazio otac Zoran koji je vaterpolo igrao u POŠK-u. Na početku nije izgledalo da ćemo svi otići u vaterpolo jer se Zvonimir bavio plivanjem, a ja sam bila u atletici - kaže nam najstarija od sestara Ivana, dodavši: - Ali kad je jednom Zvone udario u branku, mama mu je rekla: "Hajde ti lijepo u vaterpolo". Slično se dogodilo i meni, pala sam s rola i slomila ključnu kost, pa sam se i ja okrenula vaterpolu jer je taj sport, između ostaloga dobar i za rehabilitaciju. A potom su nam se pridružili i ostali...

I tako se sad Butići mogu pohvaliti s četiri seniorske reprezentativke, a i Zvonimir je novi član među izabranicima Ivice Tucaka. Najmlađi brat Domagoj član je pak hrvatske juniorske reprezentacije. Ivana nam je ljubazno poredala braću i sestre po godinama i poziciji na kojoj igraju, pa evo kako to izgleda.

- Krešimir ima 27 godina i igra na desnoj strani, ja imam 25 i igram lijevo, Zvonimir ima 23 i igra desno, Domina ima 21 i igra i lijevo i desno, Domagoj s 19 igra lijevo, Magdalena sa 16 je sidrašica, a Jelena s 14 igra i desno i lijevo - objasnila je.

Pravu obiteljsku proslavu novoosvojenih medalja još nisu organizirali jer je Zvonimir s Jadranom bio na gostovanju u Budimpešti, ali dogodit će se i to sljedećih dana. Krešimir i Domagoj već su se vratili iz Nice jer je u francuskom prvenstvu sada stanka zbog blagdana. A kako su roditelji doživjeli ovaj najnoviji uspjeh svoje djece u Zagrebu?

- Uh, tata se baš iznervirao na utakmici, nakratko je i otišao s bazena, ali se vratio. A mama je nakon muškog finala stavila svih pet medalja oko vrata i ludovala. Nismo je slikali, ali jesmo nas s medaljama. Bili su ponosni, naravno - kaže Ivana.

A imaju i zbog čega. Najveći je to sportski uspjeh obitelji Butić, ali možemo reći - zasad, jer kako je krenulo bit će tu još brdo medalja. Čuli smo da u Brazilu postoji obitelj sa sedmero nogometaša i nogometašica, ali nije to na onoj razini na kojoj su Butići u vaterpolu, pa su oni fenomen i na svjetskoj razini. No, zasad ih nema u Guinnessu...

- Možda dođemo nakon ovog teksta - našalila se uvijek dobro raspoložena Ivana, kapetanica Jadrana, četverostruka strijelkinja protiv Mladosti i najbolja igračica finala.

- Imale smo dobar osjećaj uoči finala jer smo i lani tijesno izgubile s mladostašicama. Željele smo do pobjede doći i bez penala, ali s obzirom na to da smo zaostajale tri pogotka i ovako je dobro. Osvojile smo prvi trofej za Jadran nakon 1993. godine - napominje Ivana, koja uza sportske obveze nastoji završiti i pravni fakultet.

Bude i svađe

- Nama je vaterpolo glavna tema, posebno preko vikenda. Komentiramo što je tko napravio, jesmo li mogli i bolje, kako se snaći u nekoj situaciji... Svega tu bude, ponekad i svađa, ali brzo se pomirimo - otkriva Ivana.