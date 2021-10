Ova poruka govori sve o Ronaldu: Pročitajte što je poslao bivšem suigraču

Mnogima je omražena figura, drugi u njemu vide Boga, treći tvrde da je umišljen i nepristupačan, ali kakav god da jest, Cristianu Ronaldu jedno se mora priznati – jednostavno je nevjerojatan.

Prestigao Casillasa

Sa svojih 36 godina i 236 dana, koliko je imao kada je igrao u pobjedi svog Manchester Uniteda protiv Villarreala (2:1), izgleda fantastično, tijelo mu je isklesano, forma neupitna, a igra bolje i od nekih desetak godina mlađih kolega. U Ligi prvaka posebno blista, nije tajna da voli rekorde, da voli biti u centru pažnje, a to je sada ponovno dobio.

Naime, u spomenutoj pobjedi zabio je drugi pogodak za crvene vragove i postavio nekoliko rekorda u jednoj jedinoj večeri.

Portugalski nogometni majstor igrač je s najviše nastupa na ovom natjecanju Starog kontinenta, nastupao je čak 178 puta i tako prestigao dosadašnjeg rekordera, legendarnog španjolskog golmana Ikera Casillasa (177). Ronaldo je 101 nastup u LP-u upisao u dresu Real Madrida, 54 za Manchester United te 23 u dresu Juventusa.

Pogotkom za United u elitnom natjecanju CR7 vodi i na ljestvici najboljih strijelaca Lige prvaka sa 136 golova, drugi je Lionel Messi sa 121 pogotkom. Ronaldo je rekorder i po broju asistencija (42), zatim najviše golova u jednoj sezoni (17 golova 2013./2014.), a ima i najviše pogodaka u nokaut-fazi natjecanja (67).

Pravi The Special One

Zanimljivo, postao je i drugi najstariji igrač Manchester Uniteda koji je postigao pogodak u europskom natjecanju na Old Traffordu nakon Bryana Robsona (36 godina i 282 dana) protiv Galatasaraya 1993.

Recimo i da je Ronaldo peterostruki osvajač ovog natjecanja, što je također rekord. Jedini je koji je zabijao u tri finala, jedini koji je jednom klubu zabio barem deset golova (Juventusu) i jedini koji je zabio u 11 utakmica u nizu u Ligi prvaka...

I još uvijek zna da može bolje, jer nakon utakmice njegov bivši suigrač Rio Ferdinand otkrio je da mu je ovaj rekorder napisao: “Nisam igrao dobro, ali znao sam da ću zabiti”.

Jose Mourinho sebi je sam nadjenuo nadimak The Special One, no izgleda da jedan drugi Portugalac ima više prava da ga nosi.

– United nije igrao dobro. Nisu bili na razini na kojoj Ole želi da budu. Međutim, kad ti je potreban pogodak, trenutak koji će galvanizirati momčad, stadion, navijače, Ronaldo iskorači. Njegov golgeterski rekord sve govori. On je tu za te velike trenutke. Kada imate igrača poput njega, i igrači će dati sve do sebe jer znaju da će iskoristiti šansu ako mu se ona pruži – kaže Ferdinand.