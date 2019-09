Otkrivamo s kime Dalić napada Slovake, tko će ostati na klupi

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić u najavi utakmica sa Slovacima na press konferenciji na stadionu u Trnavi izjavio je kako se nije čuo sa svojim dokapetanom Ivanom Rakitićem i kako ne zna razloge njegovoga otkazivanja Vatrenima.

- Nisam razgovarao s Ivanom. Pred ovako važnu utakmicu ne bih želio ulaziti u veće komentare i davati izjave više na tu temu. Koncentracija je na utakmici, kad sve završi onda će možda biti vremena za tu priču, ali sada samo utakmica – kazao je Modrić.

Jeste li ikada razmišljali o napuštanju reprezentacije? Kako se osjeća igrač u takvim trenucima?

- Teško mi je ući u nečiju glavu, što on razmišlja i zašto ulazi u te dileme. Ja sam imao teških i svakakvih trenutaka u reprezentaciji i oko nje, ali uvijek sam s velikim guštom dolazio tu. Nikad nisam razmišljao da ne budem tu, sve dok god mogu pomoći i osjećam se dobro. Dok izbornik i stožer misle da im trebam. Nije floskula, najbolje se osjećam i najveća mi je čast igrati za Hrvatsku – istaknuo je kapetan.

Atmosfera je jako dobra

Lovren tvrdi kako ozračje nije kao u Rusiji.

- Možda je to Dejanovo razmišljanje, svatko ima svoje gledište. Što se mene tiče, atmosfera je jako dobra. Mislim da se to pokazalo protiv Walesa gdje smo se opet skupili kad je bilo jako važno pobijediti. Pokazali smo zajedništvo, borbenost i htijenje. To je put koji trebamo slijediti, takvi trebamo biti danas i onda možemo očekivati neke veće stvari.

Ako nismo sto posto unutra, onda nam se dogode utakmice poput Mađarske. Pobjeda bi bila fenomenalna, ali nije da se moramo stavljati u imperativ. Moramo dati maksimum i uz takav pristup mislim da možemo ostvariti dobar rezultat – nastavio je kapetan.

Slovaci se nabrijavaju, kažu da više niste isti kao u Rusiji i da vas je jako pogodio poraz od Mađarske.

Kako su oni nabrijani, tako smo i mi. Rekao sam i prije, moramo pokazati zajedništvo, želju borbenost i htijenje koje smo pokazali protiv Walesa kada smo bili u sličnoj situaciji kao i danas. Svi smo spremni, velika utakmica nas čeka i na takve uvijek odgovorimo dobro – zaključio je Modrić.

Izbornik Zlatko Dalić suočen je s najtežim kvalifikacijskim ispitom ovoga ciklusa, barem tako kaže Fifina ljestvica na kojoj Slovačka zauzima 31. mjesto, i bolje je plasirana od primjerice Republike Irske (32.), Srbije (35.), Islanda (36.), Turske (37.), BiH (42.), Češke (43.), dok je Hrvatska sedma, ali i ovjenčana svjetskim srebrom.

Petković igra, Brekalo na klupi

- Igrat ćemo napadački i tražit ćemo pobjedu. Sastav ćemo objaviti na dan utakmice. Napravili smo analizu protivnika, očekujem sličnu utakmicu kao u Budimpešti, a ako budemo kao tamo, neće biti dobro – kazao je Dalić uoči polaska prema Trnavi, a na presici na stadionu dodao:

- Nismo imali puno vremena za neku veću pripremu, ali moramo ostvariti dobar rezultat, svjesni smo teške situacije u kojoj smo trenutno. Utakmica protiv Mađarske može biti velika i dobra škola za nas. U njoj nismo bili dovoljno dobri i agresivni.

Iako je izbornik skrivao sastav za ogled, nagađa se kako je odabrao postavu s Brunom Petkovićem u špici, što bi bilo i logično rješenje s obzirom na izvrsnu formu Dinamovoga napadača.

Bilo bi to i prvi put još od vremena Marija Mandžukića unatrag deset godina, još iz Bilićeve ere, da napad reprezentacije u kvalifikacijama predvodi Dinamov nogometaš.

Sastav bi, dakle, trebao izgledati ovako: Livaković - Jedvaj, Lovren, Vida, Barišić - Modrić, Brozović - Rebić, Vlašić, Perišić - Petković.