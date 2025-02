Otac Zrinke Ljutić otkrio nepoznate detalje drame: 'Bila je neutješna! Ne znam je li tu noć spavala...'

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić doskijala je do četvrtog mjesta na veleslalomu u Sestriereu, zaostala je 1.85 sekundi za pobjednicom, Talijankom Brignone. Drugo mjesto osvojila je Novozelanđanka Alice Robinson, koja je za Brignone zaostala 40 stotinki. Treća je, sa 1.57 sekundi zaostatka bila Norvežanka Stjernesund. Robinson je zadržala vodeću poziciju u redoslijedu veleslalomašica sa 380 bodova, druga je Šveđanka Sara Hector sa 341, a treća Brignone sa 300. Slijedi Stjernesund sa 252 boda, dok je Ljutić peta sa 242 boda. U ukupnom redoslijedu Svjetskognkupa vodeća Brignone sada ima 899 bodova, druga Švicarka Lara Gut-Behrami je ostala na 729, dok je Ljutić stigla na treću poziciju sa 651 bodom. U subotu će se voziti još jedan veleslalom u Sestriereu, dok je u nedjelju na programu slalom.

S obzirom da je u slalomu u utrci za mali Kristalni globus (druga je iza Švicarke Rast), zapitali smo se hoće li to za 21-godšnju Hrvaticu ipak biti previše - tri utrke u tri dana. Jer, i u Saalbachu, nakon SP-a, žalila se na umor. No, u Zrinkinu stožeru nitko niti pomišljao nije na odustajanje od jedne, recimo subotnje, veleslalomske utrke pa je tako direktor reprezentacije Vedran Pavlek prije Sestrierea kazao:

- Do kraja sezone Zrinka ima sedam utrka i ona ima dovoljno snage da to izdrži. Uostalom, na njen slalom vožnja veleslaloma dobro djeluje.

I ne samo to, jer Zrinka je konkuretna za postolje i u veleslalomu u čijem je poretku trenutačno peta. A o tome smo popričali s njenim ocem i trenerom Amirom Ljutićem.

- Mi ćemo se boriti do kraja u obje discipline i zato nismo niti pomišljali preskočiti jedan od ova dva veleslaloma jer moramo zadržati prvu skupinu i u toj disciplini. Jedan propušteni veleslalom i ona bi ispala iz prve skupine. Uostalom, kada pogledate jedino su Wendy Holdener i Zrinka u prvoj skupini u obje tehničke discipline. To nam je isto jako bitno za dalje.

Premda je trenutno deveta među slalomašicama te 26. u poretku veleslaloma, Mikaela Shiffrin, povratnica iz ozljede, itekako će utjecati na konačni poredak u obje tehničke discipline. Jer ona će svojim visokim plasmanima oduzimati bodove kandidatkinjama za postolje.

- Mikaela će se od ozljede trbušnog zida, koja traži dosta mirovanja, oporaviti tek nakon sezone, no ona će iz utrke u utrku biti sve bolja.

I dok je tata Ljutić zadovoljan sa Zrinkim osmim mjestom u veleslalomu Svjetskog prvenstva, s devetim slalomskim mjestom ipak nije.

- U slalomu smo išli na medalju, pa čak i na zlato, jer glupo bi bilo drugačije razmišljati ako je Zrinka u četiri utrke koje su tome prethodila tri puta pobijedila. Imali smo se pravo nadati no nije sve štimalo.

A što to, po trenerovu viđenju, nije funkcioniralo najbolje?

- Za razliku od nekih kojima je to jako koristilo, što se vidjelo kod pobjednice Camille Rast, mi nismo mogli probati stazu kroz timsku kombinaciju. Rast je taj timski slalom vozila loše no nakon toga njeni serviseri su bili pametniji, ona je bila pametnija i to je bila ogromna prednost. Druga stvar koja je Zrinku mučila bila je da su se neke druge cure bolje snašle na tom tipu snijega pa je bila prenervozna i preagresivna što nije rezultiralo čistim skijanjem već izlaženjem iz idealne pozicije tijela odnosno balansa. To izvlačenje iz nje je izvuklo previše snage.

Je li još ponešto tog mira oduzelo i to što je u Saalbachu imala tretman velike svjetske skijaške zvijezde što se očitovalo i u brojnim medijskim obvezama?

- I to vam oduzme energije tamo gdje niste niti svjesni. A ona je jedva čekala da starta tu utrku, ne znam je li ona tu noć spavala dobro, koliko je željela biti dobra. Kada imate toliko intervjua i svi vam pristupaju kao favoritu onda vam zacijelo poraste i adrenalin. Premda se radi o istoj konkurenciji, očito je da su emocije vezane uz Svjetsko prvenstvo veće nego uz Svjetski kup.

A sve to skupa nije rezultiralo željenim dometom. Kako je Zrinka to proživjela? U miks zoni nije iskazivala puno žaljenja.

- Nije pokazala pred vama, ali jest bila neutješna. Držala je to u sebi i taj i sljedeći dan. Onda se otvorila i sve izbacila. I bolje je tako nego držati u sebi.

Kako takve stvari što prije zaboraviti da ne utječu na sljedeći trening ili pak nastup?

- Te alate još nemamo, time se moramo pozabaviti. To je za nas nešto novo, kako se s time nositi. No i to vam, s iskustvom, uđe u rutinu - zaključio je tata Ljutić.