Otac Zrinke Ljutić: Nismo očekivali da ćemo biti u ovoj situaciji, nismo se za ovo spremili

Od troje hrvatskih predstavnika na završnici Svjetskog kupa u alpskom skijanju, na stazu će prva (danas, 16.30) Zrinka Ljutić, i to u veleslalomu. S obzirom na to da je u četvrtak za Zrinku najvažnija utrka sezone, ona u kojoj može osvojiti slalomski Globus, zanimalo nas je kako pristupa ovoj veleslalomskoj utrci. A o tome, kao i o svemu što slijedi, pričali smo sa Zrinkinim ocem (i trenerom) Amirom Ljutićem, inače postavljačem prvog veleslalomskog laufa.

– Ovdje smo od srijede. Uračunali smo i potrebu prilagodbe na vremensku razliku pa smo zato došli malo ranije. Bez obzira na priliku koja nam se pruža u slalomu, mi se borimo i za svaki bod u veleslalomu, da se vratimo u prvu skupinu iz koje je ispala i sada je između osmog i 15. broja.

Ovo je neočekivana situacija

Kad su američka skijališta u pitanju uvijek se postavlja pitanje kvalitete snijega jer njihov zna biti ponešto drugačijih od europskoga po svojstvu. Hoće li zbog toga biti delikatnog posla za servisera?

– Neće, zatoplit će pa će se staza dosta soliti. Možda veleslalom još i prođe bez soli, ali slalom neće.

A taj slalom, tako bitan za hrvatsko skijanje, vozi se u četvrtak. Primjećuje li tata Amir kod svoje kćeri znakove nervoze?

– Ima li nervoze ili ne vidjet ćemo u utrci. Trudimo se ponašati kao i pred svaku utrku. Dakako, koliko se to može.

A koliko je to uopće moguće? Psiholozi će uvijek reći da je na svaku utrku najbolje gledati kao jednu u nizu, ni po čemu posebnu, no kako tako gledati ovu utrku ako znate da je posljednja u sezoni i da odlučuje o medaljama?

– Ne znam ni ja. Prvi put smo u takvoj situaciji pa ne znam. Prije sezone nismo ni mislili da ćemo se naći u ovoj situaciji pa se na takvo što nismo ni pripremali. Doista ove sezone nismo očekivali da ćemo, prije posljednje utrke, biti tu gdje jesmo.

Je li Zrinka dosad radila sa sportskim psihologom?

– Dosad nismo imali takvih iskustava. Ako se pokaže potrebnim, i time ćemo se pozabaviti.

Psiholozi pomažu sportašima da bolje kontroliraju vlastite emocije i da uspješnije zadrže usredotočenost na nastup.

– Dosad, u tom smislu, nismo imali takvih problema, osim što nam sportska forma, kao i svima, ide malo gore pa malo dolje.

Zrinka će u slalomsku utrku ući kao vodeća slalomašica svijeta s 41 bodom prednosti ispred drugoplasirane Švicarke Camille Rast te 91 bodom više od trećeplasirane Austrijanke (bivše svjetske prvakinje) Katherine Liensberger. Naoko je to velika prednost, netko bi to možda usporedio s 15 koševa više u košarci ili 2:0 u nogometu, no slalom je svojevrstan hazard.

– Slalom je uvijek rulet. Ove godine nitko nije pobjeđivao u nizu. Prvo je seriju dobrih nastupa imala Rast, potom Zrinka, a sada se nakon ozljede vratila Shiffrin.

Nervoze će sigurno biti

Kako tata, kao glavni taktičar i strateg, gleda na tu lijepu bodovnu prednost u smislu pristupa utrci? Ima li tu prostora za kalkulacije ako se zna da je Zrinki i treće mjesto dovoljno za ukupnu slalomsku pobjedu u Svjetskom kupu?

– Nema tu kalkulacija, mora se ići punom snagom. Kad se kalkulira, barem kada je Zrinka u pitanju, ne ispadne dobro. Meni se čini da su tada i veći izgledi da se čine pogreške. Nije ona još u fazi sportske zrelosti koja bi joj omogućila kalkuliranje. Ona mora ići maksimalno.

Je li zbog svega toga tata Ljutić nervozan? Ima li kod njega startne groznice?

– Ne mogu reći da nervoze nema. Ona me drži u svakoj utrci. Zapravo, ona počne pred svaku utrku pa će tako, zacijelo, biti i sada.

Ima li kod Ljutića bilo kakve vrste praznovjerja? Nešto što Zrinka ili tata "moraju" obvezno učiniti da bi mirni ušli u nastup?

– Stvarno ne.

No, da se našalimo, možda ne bi bilo loše zamoliti kakvog lokalnog indijanskog vrača (utrka se održava u saveznoj državi Idaho) da prizove neke nemile vremenske prilike zbog koji bi se otkazala i slalomska utrka, baš kao i one spustaške zbog iznimno snažnog vjetra. Jer, u slučaju otkazivanja utrke, poredak bi ostao isti i Zrinki bi pripao mali Kristalni globus bez svih ovih napetosti koje slijede.

– To bi tako bilo, no kada je slalom u pitanju ne znam što bi se moralo dogoditi da se utrka otkaže. Ne znam je li ikad bilo toliko novog snijega da se nije moglo voziti. Doduše, prije nekoliko godina u Semmeringu se dogodilo da je zapuhao toliko jak vjetar da je porušio štošta u ciljnoj ravnini.