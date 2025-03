Zrinka ima sve u njenim rukama, odgovara joj i scenarij koji je vrlo lako ostvariv

Finale Svjetskog skijaškog kupa započelo je razočaravajuće – otkazivanjem dviju utrka. Zbog vrlo jakog vjetra na stazi otkazane su i muška i ženska spustaška utrka pa je poredak ostao isti kao i uoči završnice koja se održava u američkom Sun Valleyu. A to znači da su Švicarci proslavili trostruku pobjedu (Odermatt 605 bodova, Von Allmen 522, Monney 327) dok je Slovenac Miha Hrobat, u čijem je stručnom stožeru i naš Natko Zrnčić Dim, ostao bez prilike da se domogne bronce. A zaostajao je za trećeplasiranim Monneyem samo sedam bodova. U ženskoj konkurenciji to je značilo da ukupna pobjednica Svjetskog kupa (što je otprije poznato) Federica Brignone ne mora braniti svoje prvo mjesto (384 boda) od Austrijanke Cornelie Huetter (368) i Talijanke Sofie Goggie (350). Sličnu situaciju imala je Brignone i u ženskom superveleslalomu, koji se trebao voziti u nedjelju, a u njemu je vodila pet bodova ispred Lare Gut-Behrami.

Kad smo već počeli s pričom o otkazivanju, kada bi se, kojim slučajem, otkazala utrka ženskog slaloma koja je na rasporedu u četvrtak, Hrvatska bi imala šestog osvajača malog Kristalnog globusa u toj disciplini. Nakon što su ih Kostelići osvojili pet (Janica tri, Ivica dva), pridružila bi im se Zrinka Ljutić. Naime, mlada Zagrepčanka (515 bodova) stigla je u Sun Valley s 41 bodom prednosti ispred drugoplasirane Camille Rast (474) i 51 bodom više od trećeplasirane Katharine Liensberger. Dakle, najveće favoritkinje su dvije djevojke koje su sezonu počele bez pobjede u Svjetskom kupu. Doduše, u igri za ukupnu slalomsku pobjedu još je i Wendy Holdener (419) koja ima 96 bodova manje od Hrvatice, a za mjesto na postolju konkuriraju još i Lena Duerr (393) i Mikaela Shiffrin (386). No zbog propuštanja niza utrka osmerostruka slalomska pobjednica Svjetskog kupa (Shiffrin) konkurira još samo za drugo mjesto.

U toj konstelaciji bodovnih učinaka, pa makar Rast i pobijedila, Zrinki Ljutić dovoljno je treće mjesto da osvoji slalomski Globus. A da bi za takvo što pripremili što kvalitetnije psihološke uvjete, u vodstvu reprezentacije odlučili su Zrinku izolirati od medija. Osim što im u tome pomaže udaljenost i činjenica da u dalekom Sun Valleyu neće biti hrvatskih novinara (iz dobro poznatih financijskih razloga i uvjeta u kojima se naše medijske kuće nalaze), Ljutići su isključili telefone ili se na pozive ne javljaju. Svi zajedno, opekli su se uoči i za vrijeme Svjetskog prvenstva u Saalbachu gdje je Zrinka imala medijski tretman velike svjetske skijaške zvijezde što, očito, nije dobro utjecalo na nju. U tome šušuru izgubila je svoj mir koji sada pokušava postići ne razmišljajući o tome da je kontekst utrke koja je pred njom "biti ili ne biti". Ako je to ključ psihološke pripreme za ovu utakmicu, držimo palčeve da Zrinka u tome i uspije. Uostalom, važno je da i ona sama pronađe najbolji način psihološke pripreme za presudne utrke koje se, koliko god se vi u tome trudili, ipak ne može svesti na to, što je psihološki najpoželjnije, da je to samo još jedna utrka u nizu.

Osim Zrinke koja u utorak vozi veleslalom (tu je osma), Hrvatsku će predstavljati još i Filip Zubčić i Samuel Kolega. Obojica će nastupiti u završnoj utrci slaloma (Kolega je 13., a Zubčić 18.), koja se vozi u četvrtak 27. ožujka. Dan prije (srijeda), Zubo će voziti veleslalom u kojem zauzima sedmo mjesto i nema izgleda da se domogne trećeg mjesta i postolja što mu je, dosad u karijeri, triput pošlo za rukom (2020., 2021. i 2024.). Za obojicu će ovo biti prilika da poprave "krvnu sliku" odnosno startne bodove za sljedeću sezonu. I to na skijalištu na kojem se utrke Svjetskog kupa nisu vozile od daleke 1977. godine.