Otac Petre Marčinko žestoko udario po sucu, a sada kaže: I protivnica je rekla da nije normalan

Porazom od Mađarice Dalme Galfi, 97. tenisačice svijeta, sa 0:6, 6:4, 4:6 u osmini finala ITF-ova turnira u portugalskom Oeirasu prekinut je pobjednički niz 16-godišnje Petre Marčinko. Do tog meča Zagrepčanka je imala 23 uzastopne pobjede (računajući juniorsku i seniorsku konkurenciju), od toga 17 ove godine, ali svakoj seriji jednom dođe kraj...

No, više od tog prekida niza Petru i njezina oca Vjekoslava, koji je s njom bo u Portugalu, pogodila je nepravda koju im je servirao sudac meča. Pri omjeru 4:4 i 40:40 u trećem setu (nakon što Marčinko u tom gemu nije iskoristila tri prilike za break) Petra je drugi Dalmin servis vidjela izvan crte, pa je pozvala suca da siđe sa stolca i provjeri trag lopte. No, on je to odbio, kao i Petrin zahtjev da se pozove vrhovni nadglednik (supervizor) Marco Romao. Petra je izgubila taj gem, poslije i meč, ali gorak okus je ostao.

- Jeste li ponosni na sebe? Kradete djevojku od 16 godina. Sramota! - kazao je tata Vjekoslav sucu nakon meča, a prenio portugalski novinar Jose Morgado.

Foto: PATRICK HAMILTON/BELGA Belgian Sofia Costoulas and Croation Petra Marcinko pictured with their trophy after the final in the girls singles between Belgian Costoulas and Croatian Marcinko at the 'Australian Open' Grand Slam tennis tournament, Saturday 29 January 2022 in Melbourne Park, Melbourne, Australia.

Vjekoslav Marčinko ne poriče da je upravo to i rekao, ali ističe da ima puno detalja oko tog meča koji ne odgovaraju istini. Iz razgovora koji smo vodili dok je on bio u zračnoj luci u Nici, na povratku u Zagreb (Petra je krenula prema Antalyji kako bi se pridružila reprezentaciji), željeli smo saznati i drugu stranu priče, pa evo kako ona izgleda:

- Nešto portugalski novinar nije shvatio najbolje, a nešto se griješilo i u prepisivanju. Uglavnom nikakvih sukoba s Galfi nije bilo, ona u razgovoru nakon meča poželjela Petri sve najbolje, a za suca je i sama rekla da "nije normalan". A ono što je meni rekla tijekom meča "Ušutite, ovo više nisu juniori", to sam i zaslužio. Uglavnom, zbog ponašanja suca mi smo nakon meča telefonom dobili i službenu ispriku od ITF-a - možda su se bojali naše tužbe, ne znam - a i supervizor nam se ispričavao - kaže tata Marčinko.

Mnogi su sučevu reakciju pravdali time da je Petra zakasnila s reklamacijom, ali Vjeko kaže da je njegova kći napravila sve što je trebalo.

- Ona može lupiti lopticu i potom tražiti procjenu, što je i učinila. Supervizor je bio u blizini i sve je vidio, ali nije se htio miješati. No, dobro, i ovo je odlično iskustvo za Petru, neka zna da se i ovakvo što može dogoditi - zaključio je Vjeko napomenuvši da neće tužiti nikoga jer ne želi još i time opterećivati Petru.