VIDEO Otac Petre Marčinko izazvao skandal pa dobio "po nosu": Šuti, nisu ti ovo juniori!

Najveća nada hrvatskog tenisa Petra Marčinko (16) na turniru vrijednom 80.000 američkih dolara u portugalskom Oeirasu prekinula je niz od 25 pobjeda porazom u osmini finala, ali u centru pažnje završio je njen otac Vjeko, koji se posvađao sa sucem i potom suparnicom svoje kćeri.

Naime, mađarska tenisačica Dalma Galfi (97. na svijetu) svladala je Petru 6:0, 4:6, 6:4 i njenom ocu su proradile emocije te će, sasvim sigurno, nakon prospavane noći razmišljati drugačije nego u afektu.

Dalma Galfi is the first player to beat 16yo Petra Marcinko in 2022. 6-0, 4-6, 6-4. The end was… dramatic.



“Are you proud of yourself? She is 16yo and you are cheating her. Disgraceful” pic.twitter.com/WBKWmDSORO