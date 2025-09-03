Otac mladog nogometaša uletio na teren i premlatio suparničkog golmana, mladić teško ozlijeđen

Nogometni turnir mlađih kategorija "Super Oscar" u Collegnu kraj Torina pretvorio se u scenu iz horor filma. Nakon završetka napete utakmice U14 uzrasta između momčadi CSF Carmagnola i GSD Volpiano Pianese, koja je završila pobjedom Carmagnole 1:0, na terenu je izbilo koškanje među mladim igračima. No, situacija je eskalirala na nezamisliv način kada je otac jednog od igrača pobjedničke momčadi preskočio ogradu, utrčao na teren i, umjesto da smiri situaciju, divljački napao 13-godišnjeg vratara protivničke ekipe. Prema izjavama svjedoka, 40-godišnji napadač oborio je dječaka na tlo te ga nastavio udarati nogama i šakama, pred očima prestravljene djece, trenera i roditelja.

Mladi vratar hitno je prevezen u bolnicu Martini u Torinu, gdje su mu liječnici dijagnosticirali teške ozljede: prijelom gležnja (maleola), nagnječenje jagodične kosti i traumu glave. Iako je pušten na kućnu njegu, pred njim je dug fizički i psihološki oporavak. Koliko je dubok trag ovaj događaj ostavio na dječaka, svjedoči potresno pitanje koje je kasnije postavio svom ocu: "Tata, bi li ti ikada udario jednog od mojih protivnika kao što je onaj tip?" To pitanje saželo je sav užas i nevjericu te odjeknulo talijanskom sportskom javnošću kao simbol sloma temeljnih vrijednosti sporta.

Reakcije na ovaj brutalan čin bile su trenutačne i oštre. Napadača su identificirali karabinjeri i protiv njega je podnesena prijava za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Klub čiji je član bio njegov sin, CSF Carmagnola, reagirao je bez oklijevanja. Predsjednik Alessio Russo javno se ispričao, nazvao napadača "moronom koji zaslužuje doživotnu zabranu dolaska na stadione" i potvrdio da su i otac i sin s trenutnim učinkom izbačeni iz kluba. S druge strane, klub napadnutog dječaka, Volpiano Pianese, donio je "bolnu, ali nužnu" odluku o povlačenju svoje U14 momčadi s turnira, poručivši kako je zaštita mentalnog zdravlja i vrijednosti njihovih igrača važnija od bilo kakvog trofeja.

Cijeli slučaj duboko je pogodio i legendu talijanskog nogometa, Gianluigija Buffona, koji se oglasio emotivnim pismom u listu La Gazzetta dello Sport. "Ostao sam bez riječi... doslovno zapanjen. Ovakvi barbarski i nehumani postupci imaju duboke korijene u nedostatku obrazovanja i potpunom odsustvu samokontrole. Moramo učiniti nešto snažno da vratimo razum, poštovanje i humanost u središte naših života", napisao je Buffon. Mladom kolegi vrataru poručio je da na nasilje pokuša odgovoriti oprostom jer se "samo takvim izborima možemo nadati iskorjenjivanju brutalnosti i stvaranju boljeg svijeta".

Incident je pokrenuo lavinu reakcija koje su nadišle sportski teren. Oglasili su se i političari, a talijanska ministrica Daniela Ruffino istaknula je kako mnoge obitelji stavljaju prevelik pritisak na djecu, pretvarajući igru u "pomahnitalo natjecanje za uspjeh i bogatstvo", što dovodi do ovakvih ekscesa. Zanimljivo je da je, nakon povlačenja momčadi Volpiano Pianese, organizacijski odbor turnira odlučio isključiti i U14 momčad CSF Carmagnole, smatrajući oba kluba "odgovornima za tučnjavu koja je započela na kraju utakmice" i koja je prethodila napadu. Ovaj slučaj postao je prijelomna točka za talijanski amaterski sport, potaknuvši hitne pozive na uvođenje strožih mjera, edukacijskih programa za roditelje i doživotnih zabrana za nasilnike kako bi se osiguralo da sportski tereni ostanu sigurno mjesto za djecu.