Ono što su napravili Sinkovići je nestvarno. Kakva je to glava, kakva snaga volje

Na službenoj presici medaljaša novinari se nisu suzdržavali komplimenata na račun olimpijskih pobjednika iz Hrvatske. Drugoplasirani britanski dvojac baš i nije izgledao sretno pa je Tom George kazao:

– Vozili smo savršenu utrku od početka pa skoro do cilja. Nažalost, naših pet posljednjih zaveslaja baš i nije bilo savršeno. Biti tako blizu doista je posebno, no Olimpijske igre su najveći pritisak.

Andrin Gulich, član trećeplasiranog švicarskog dvojca, nije se stidio izraziti svoje divljenje naspram hrvatskog bratskog tandema:

– Dok sam bio klinac, gledao sam Sinkoviće i sanjario o tome da budem tako brz kao oni. A evo me sada ovdje, sjedim pored njih nakon njihove fantastične utrke.

U velikoj nevjerici, gotovo šokiran, bio je Damir Martin, nekadašnji partner Sinkovića u onom trofejnom četvercu na pariće:

– Nemam riječi. U ovakvoj utrci gdje su cijelo vrijeme četvrti, a prva tri se mijenjaju, oni posljednjih 500 metara realiziraju za minutu i 33 sekunde. To je nestvarno, to je brzo i za dvojac na pariće. Za mene koji sam u vrhunskom veslanju ovo je nestvarno. Koja je to glava, koja je to snaga volje, ja ne znam od čega su ti dečki. Ovo je nemoguće i iz perspektive činjenice da smo iz Hrvatske, što sami stvaramo sustav.

Četverac na pariće bio je u stanju raditi takve obrate:

– Da, mi smo znali nadoknaditi dužinu i pol čamca. Oni su to očito sačuvali, tu ludost, a ja sam to negdje po putu izgubio.

A pod snažnim dojmom bio je i njihov pomoćni trener Marko Banović:

– Ovo s čim su Sinkovići izvukli ovu utrku ne možete utrenirati, to se ne može naučiti. To imate negdje duboko u sebi. To od kuda i kako oni izvlače te posljednje mikrone snage ne može se opisati.

Primijetio je Banović još i ovo:

– Pobijediti u ovoj konkurenciji, nakon sezone u kojoj smo zaostajali i po šest pa i osam sekundi za Švicarcima i Britancima, to je kraj sporta. Ovo je istinski podvig velikih sportaša koji su toliko veliki da se s njima vrlo često slika njihova konkurencija.

Zaslužan za ovako pametnu taktiku svakako je i glavni trener Nikola Bralić čija je glavna zapovijed veslačima bila sljedeća:

– Osnovno je bilo ne istrčavati na startu. Dečki više nisu mladi da mogu voditi od početka do kraja utrke.

