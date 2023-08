Oslobodilo se mjesto: Dominik Livaković korak bliže odlasku iz Maksimira

Vratar Seville Marokanac Yassine Bounou potpisao je ugovor sa saudijskim klubom Al-Hilal gdje se pridružuje Brazilcu Neymaru, koji je ovog tjedna prešao iz PSG-a, objavile su dvije momčadi u petak.

"Sevilla i Al-Hilal postigli su dogovor o transferu vratara Bounoua", objavio je andaluzijski klub, dok je Al Hilal objavio video na X (ex-Twitter) u kojem nogometaš govori arapski.

Iznos transfera nije otkriven, no španjolski mediji procjenjuju da se radi o 20 milijuna eura. Bounou u Saudijsku Arabiju stiže nakon četiri godine u Sevilli, u koju je došao u ljeto 2019. iz Girone.

"Bono", kako mu je nadimak, odigrao je 142 službene utakmice za Sevillu, s kojom je osvojio dva naslova Europske lige (2020., 2023.).

Sve je bliže odlasku i Dominik Livaković, dosad je turski velikan Fenerbahçe bio najbliži našem reprezentativnom čuvaru mreže, no nakon Uefina Superkupa španjolski mediji, pa i ugledna Marca, raspisali su se da je Livaković prvi izbor Seville jer njihov dosadašnji vratar Bono odlazi u Saudijsku Arabiju. Dinamo tu nema nekog izbora je Livaković ima klauzulu od deset milijuna eura i, ako Sevilla toliko ponudi, on može ići. Nije nemoguće da sad i Fenerbahçe konačno dođe do tih deset milijuna, no vjerujemo da će Livaković izabrati Sevillu, odličan klub, sjajan grad, sjajnu ligu, skupinu Lige prvaka i za suigrača Ivana Rakitića.