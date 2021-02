Osijekov golgeter: Imate sjajne igrače, ali učinit ćemo sve da pobijedimo Hrvatsku

Damjan Bohar (29) jedini je od desetorice nogometaša koje je Nenad Bjelica u svome mandatu doveo u Gradski vrt a da je za njega isplaćena odšteta. I to druga najveća u klupskoj povijesti, 850.000 eura, iako je bio u posljednjoj godini ugovora u poljskom Zagłęibieju. Dovoljan dokaz koliko trener Osijeka cijeni reprezentativnog slovenskog krilnog napadača. A morao se ljetos pritom i namučiti za njegov potpis jer bila je to igra živaca u kojoj Bjelicu nije izdalo strpljenje iako je u jednom trenutku čak i zaprijetio neozbiljnim čelnicima poljskog kluba, čiji je Bohar bio najbolji nogometaš, kako će se povući iz pregovora nastave li odugovlačiti s realizacijom već dogovorenog transfera.

Znao je Bjelica što dobiva s Boharom. Uz kvalitetu, slovenski je reprezentativac Osijeku donio i iskustvo igranja velikih utakmica (u nogama ima 50-ak europskih nastupa, a dvije sezone igrao je u skupinama Lige prvaka te je zabijao moskovskom Spartaku i Schalkeu, op. a.), ali i iskustvo osvajanja trofeja u Mariboru s kojim je u tri navrata osvojio prvenstvo Slovenije i jednom kup. A sve što je trener Osijeka od pojačanja očekivao, to je i dobio – trenutačno je Bohar drugi strijelac (pet golova) momčadi, a svojim je pogocima pritom izravno odlučio dvije utakmice, ali i drugi asistent (tri dodavanja suigračima za pogodak). U prijevodu, stoji iza osam od 33 Osijekova gola ove sezone, odnosno čak svakog četvrtog. Zanimljivo, svaku od osam utakmica u kojima je Bohar imao napadački učinak, bio strijelac ili asistent, Osijek je dobio.

Nećemo odustati od naslova!

Njegov potpis klub je ljetos ispratio simpatičnim videouratkom nazvanim “Poziv koji se ne odbija”. “Spreman sam, šefe”, odgovara Bohar u tom spotu u kojem je odglumljen raniji Bjeličin poziv koji, kako sam priznaje, nije mogao odbiti.

– Objasnio mi je da ćemo se probati boriti za vrh i mene je to povuklo. Kada sam bio u Mariboru, svake sam se sezone borio za titulu, ali u Poljskoj nije bilo tako i to mi je nedostajalo, taj pozitivan pritisak. Brzo smo se dogovorili i nije mi nimalo žao – objašnjava Bohar.

Ugled koji Bjelica uživa u Poljskoj presudio je u Boharovoj odluci. I nije se razočarao.

– Govorili su mi igrači koji su prije surađivali s Bjelicom kakvi su njegovi zahtjevi, a ja sam oduševljen! Uostalom, to i naši rezultati pokazuju.

HNL je, nastavlja Bohar, zahtjevnija liga od poljske Ekstraklase.

– U HNL-u ima više kvalitete, više taktike. U Poljskoj se većina momčadi u drugom poluvremenu raspadne, nema više reda na terenu, a u Hrvatskoj još nisam primijetio da se neka ekipa raspadne u toj mjeri da ne zna više gdje tko udara.

Bohar se odmah po dolasku u HNL uključio u borbu za tron. Poraz u Maksimiru nije naštetio Osijekovim ambicijama da već ove sezone ugrozi Dinamovu dominaciju.

– Bez obzira na taj rezultat, ostalo je odigrati još 15 utakmica. Sigurno da pobjeda donosi još više samopouzdanja i tri boda više, ali poraz nije tragedija. Šteta jer mislim da smo zaslužili barem bod. Uvjeren sam da smo mogli uzeti više nego što smo dobili – kaže Bohar.

Dva puta je Bohar ove sezone već igrao protiv Dinama (pobjeda 2:0 i poraz 0:1) i uvjeren je da se Osijek može ravnopravno nositi s prvakom.

– Više puta smo ove sezone dokazali da smo dobra momčad. Utakmica u Maksimiru mogla je ići i na jednu i na drugu stranu, na koncu je otišla na Dinamovu, a nadam se da će, kada na proljeće dođu u Gradski vrt, biti obrnuto. Ima još puno utakmica do novog ogleda s Dinamom. Trebamo samo nastaviti pobjeđivati.

U javnim istupima trener Bjelica i igrači uvijek potenciraju zajedništvo u momčadi.

– To zajedništvo nije floskula, na terenu se vidi da ginemo jedan za drugog. To sve počinje od svlačionice, na njemu se radi na svakom treningu, to je preduvjet za dobar rezultat.

Jedan od konkretnih prikaza zdravog duha u svlačionici bila je i situacija kada je Miérez, kojem inače slijede bonusi za svaki pogodak, jesenas protiv Istre u Puli izvođenje kaznenog udarca prepustio Boharu koji se u tom trenutku nalazio u izvjesnoj krizi.

– Pitao sam ga da mi prepusti izvođenje tog kaznenog udarca na što je bez razmišljanja odgovorio: “Nema problema.” To mi je baš pomoglo da se opustim.

Otkako je počela pandemija koronavirusa, svijet se morao naviknuti na nova pravila. Nogometašima je novo normalno postalo igrati pred praznim tribinama.

– Žalosno je to reći, ali navikli smo se već. Ali nije to dobro za nogomet. S obzirom na naše rezultate, znam kako bismo imali veliku potporu navijača na svakoj utakmici. Nadam se da će se uskoro, barem u nekoj mjeri, navijačima omogućiti dolazak na tribine.

Iako su tribine zatvorene, a masovnija okupljanja zabranjena, u Osijeku vlada nogometna euforija. Nogometaši je ne mogu doživjeti iz prve ruke, ali je osjete.

– Sve bi to bilo još bolje kada bi bilo navijača na tribinama. Mi bismo još bolje izgledali na terenu. Igrao sam protiv Gorice utakmicu pred navijačima i bilo je sjajno. Nakon poraza u Maksimiru dočekali su nas ispred stadiona, vidjelo se koliko žele dobar rezultat, a ja se nadam da im to na kraju sezone možemo pokloniti.

Većina će 2020. godinu pamtiti po zlu, ali iz Boharove perspektive i nije bila toliko loša. Izbornik nogometne reprezentacije Slovenije Matjaž Kek od ljeta mu redovno šalje pozive na okupljanja nacionalne vrste. Nosio je dres reprezentacije u posljednjih osam utakmica pri čemu je u njih šest bio starter.

Uskoro protiv Škorića

– Za mene je bilo dobro ljeto. Išlo mi je sve po planu, napravio sam transfer u dobar klub u kojem se mogu boriti za trofeje, vratio sam se u reprezentaciji i postao standardan. Baš se radujem novom ciklusu.

Slovenija nije uspjela u kvalifikacijama za Euro, ali zato je napredovala u Ligi nacija. I u kvalifikacijama za SP koji uskoro počinje selekcija koju vodi Matjaž Kek ima ambicije. A novi ciklus otvara utakmicom baš protiv Hrvatske 24. ožujka i već tri dana poslije slijedi gostovanje u Rusiji.

– Želja je uvijek da se izbori nastup na velikom natjecanju. Treba ići utakmicu po utakmicu i na kraju ćemo vidjeti gdje ćemo završiti. Znamo tko su nam protivnici, tu je i Hrvatska o čijoj je snazi suvišno govoriti. Hrvatska ima sjajne igrače koji igraju u najvećim klubovima. Ne mogu reći da ćemo pobijediti Hrvatsku, ali sigurno ćemo napraviti sve da to ostvarimo. Tri boda na početku kvalifikacija protiv takve momčadi jako bi nam puno značila.

S druge strane terena mogao bi se naći Osijekov kapetan Mile Škorić.

– Bit će možda čudno, ali dobro i za mene i za njega da smo pozvani u reprezentaciju. Bio bi jedan dobar duel između nas dvojice, ha-ha...

Kako je Nenad Bjelica zaslužan za preporod Osijeka, tako je i Matjaž Kek za očiti uzlet reprezentacije Slovenije koja je poražena u tek četiri od 18 utakmica pod vodstvom bivšeg trenera Rijeke. Bohar kaže kako dvojica njegovih trenera dijele istu karakternu crtu.

– Svaki ima svoj način rada, ali dijele isto razmišljanje. Obojica imaju pobjednički mentalitet – zaključio je Osijekov Slovenac Bohar.